Al menos cuatro personas asesinadas en un "ataque dirigido" contra una iglesia mormona en Michigan

Publicado por Israel Duro 29 de septiembre, 2025

Un nuevo episodio de violencia contra los cristianos se cobró la vida de la menos cuatro personas y dejó a varias más heridas de diversa consideración. En esta ocasión un veterano de la Guerra de Iraq atacó una iglesia mormona en Michigan, incendiando el edificio y abriendo fuego contra los fieles. Según el FBI, que acudió al lugar de los hechos rápidamente y lidera la investigación, se trató de un "ataque dirigido" contra los creyentes.

Según la policía estatal, el tirador comenzó el ataque embistiendo el templo con su vehículo antes de abrir fuego con un rifle de asalto, y luego incendió el edificio. El sospechoso, Thomas Jacob Sanford, de 40 años, fue abatido por las fuerzas del orden ocho minutos después de comenzado el ataque, informaron las autoridades.

"Cientos de personas dentro de la iglesia" en el momento del ataque

El jefe de la policía de Grand Blanc, William Renye, afirmó que, además de los dos fallecidos anunciados luego del ataque, se recuperaron "un par de cuerpos más" entre los escombros de la iglesia incendiada, y que las labores de búsqueda continúan. "Esto eleva el total de víctimas a cuatro", añadió en declaraciones recogidas por AFP. Además, ocho personas resultaron gravemente heridas, una de ellas en estado crítico a última hora de la tarde

De acuerdo con el relato de Renye, el sospechoso condujo su vehículo por la puerta principal de la iglesia a eso de las 10:25 horas locales y luego comenzó a disparar contra las personas adentro con un rifle de asalto. En ese momento, había "cientos de personas dentro de la iglesia" en el servicio religioso, dijo.

Imágenes del lugar mostraban a socorristas llevando a personas en camillas y una gran columna de humo oscuro salir de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reducida a cenizas.

"¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe cesar inmediatamente!"

El jefe del FBI, Kash Patel, confirmó que el FBI lidera la investigación, con agentes in situ en la lugar de los hechos. "La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones están con las víctimas y sus familias", declaró Patel en X.

Precisamente el responsable de las pesquisas sobre el terreno, el agente especial del FBI, Reuben Coleman, informó en conferencia de prensa que consideraba el ataque "como un acto de violencia dirigida".

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el tiroteo de "horrendo". "Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos", escribió en su plataforma Truth Social. "¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe cesar inmediatamente!", añadió.

La gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer condenó igualmente el tiroteo. "La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable", dijo.

Oleada de ataques contra los cristianos

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, comentó en X que "una violencia de este tipo en un lugar de culto es impactante y aterradora", e invitó a unirse a sus oraciones "por las víctimas de esta terrible tragedia".

Estados Unidos ha experimentado un claro aumento de la violencia política en los últimos años, incluido el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk el 10 de septiembre. Además, los cristianos se han convertido en objetivo de miles de ataques de diversa gravedad que incluyen asesinatos, agresiones, incendios de templos o profanaciones.