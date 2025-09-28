OBITUARIO
Fallece a los 101 años Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
El dirigente mormón, el primero en superar el siglo de vida, falleció en su domicilio tras 40 años en puestos de liderazgo de la iglesia y como máximo dirigente desde 2018.
Russell M. Nelson, el presidente más longevo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, murió a la edad de 101 años el sábado por la noche en su domicilio, en Salt Lake City (Utah), según anunciaron autoridades eclesiásticas.
Nelson, ex cirujano cardíaco, fue elegido para formar parte del liderazgo de esta iglesia en 1984, cuando fue seleccionado para formar parte del llamado el Quórum de los Doce Apóstoles en 1984. Llegó a la presidencia en enero de 2018, cuando falleció Thomas S. Monson, y en 2024 se convirtió en el primer presidente de la fe en alcanzar cumplir un siglo.
Según el protocolo de la iglesia, el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, será Dallin H. Oaks. Aunque no ha sido nombrado directamente, él es el siguiente miembro más antiguo del Quórum de los Doce Apóstoles actual.