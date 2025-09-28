Publicado por Israel Duro 28 de septiembre, 2025

Russell M. Nelson, el presidente más longevo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, murió a la edad de 101 años el sábado por la noche en su domicilio, en Salt Lake City (Utah), según anunciaron autoridades eclesiásticas.

Nelson, ex cirujano cardíaco, fue elegido para formar parte del liderazgo de esta iglesia en 1984, cuando fue seleccionado para formar parte del llamado el Quórum de los Doce Apóstoles en 1984. Llegó a la presidencia en enero de 2018, cuando falleció Thomas S. Monson, y en 2024 se convirtió en el primer presidente de la fe en alcanzar cumplir un siglo.

Según el protocolo de la iglesia, el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, será Dallin H. Oaks. Aunque no ha sido nombrado directamente, él es el siguiente miembro más antiguo del Quórum de los Doce Apóstoles actual.