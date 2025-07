Suben a 12 los fallecidos en custodia del ICE en lo que va de año: un anciano cubano fue el último caso

Las quejas de sobrepoblación en Krome, uno de los centros operados por el ICE en Miami no son nuevas. Varios medios reportaron en marzo pasado que habían alrededor de 1.700 inmigrantes detenidos, cuando la capacidad del lugar es para 600.Según los datos más recientes de ICE, publicados el pasado 20 de junio, el, lo cual también supera la capacidad de este centro de detención ubicado en Florida.Krome, además, ha tenido quejas recientes en materia de derechos humanos. Días atrás fue noticia en las redes las imágenes aéreas de inmigrantes detenidos que formaron las letras "S.O.S.", esencialmente pidiendo ayuda por las condiciones en ese lugar.A raíz de las demandas, la semana pasada, el congresista de Miamicomo parte de una visita de inspección del Congreso y dijo que las condiciones no eran deplorables ni inhumanas, si bien no era “el Ritz”.