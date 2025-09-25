La política migratoria de Trump impulsa cifras históricas de deportaciones y expulsiones

Publicado por Williams Perdomo 25 de septiembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un informe en el que detalló la política migratoria de la Administración que ha impulsado la expulsión o autodeportación de al menos dos millones de extranjeros ilegales desde el 20 de enero.

"Aproximadamente 1,6 millones que se han autodeportado voluntariamente y más de 400.000 han sido deportados", explicó la agencia.

En ese sentido, el DHS explicó que la Administración Trump va camino de batir récords históricos y deportar a casi 600.000 inmigrantes indocumentados para el final del primer año desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

"El aumento de la aplicación de medidas migratorias dirigidas a los más desfavorecidos está expulsando cada día a más inmigrantes indocumentados delincuentes de nuestras calles y está enviando un mensaje claro a cualquier otra persona que se encuentre en este país sin documentos: autodepórtense o los arrestaremos y deportaremos", dijo la subsecretaria del departamento Tricia McLaughlin, quien sostuvo que las políticas impulsadas por el Gobierno republicano están dando resultados.

Cuatro meses sin liberar inmigrantes ilegales

Además, el DHS explicó que durante cuatro meses consecutivos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha liberado a ningún extranjero ilegal en el país.

De igual manera, la agencia citó un estudio reciente de las Naciones Unidas en el que se informó de que las políticas migratorias del presidente Trump resultaron en una reducción del 97% en el número de inmigrantes indocumentados que se dirigían hacia el norte desde Centroamérica.

Ese mismo estudio reveló que el 49% de los posibles inmigrantes indocumentados que decidieron detener su viaje hacia Estados Unidos lo hicieron porque pensaron que sería imposible ingresar al país bajo el mandato del presidente. Asimismo, el 46% afirmó que el temor a la detención o la deportación los llevó a abandonar su intento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.