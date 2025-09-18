El DHS logra más de 1.000 alianzas con las autoridades estatales y locales para combatir la criminalidad perpetrada por inmigrantes ilegales
Los acuerdos de este tipo aumentaron un 641% y pasaron de 135 acuerdos a 1.001. Las alianzas se lograron, según el DHS, mediante un programa que se creó tras la aprobación del 'Big Beautiful Bill' del presidente Trump y que permite ofrecer reembolso a las fuerzas de seguridad que se unan al DHS en sus esfuerzos en contra de la criminalidad.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informaron de que lograron más de 1.000 acuerdos con agencias policiales estatales y locales para hacer frente a la criminalidad de los inmigrantes ilegales.
De esta manera, los acuerdos -del programa 287(g)- de este tipo aumentaron un 641%. Pasaron de 135 acuerdos a 1.001. Las alianzas se lograron, según el DHS, mediante un programa que se creó tras la aprobación del Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump y que permite ofrecer reembolso a las fuerzas de seguridad que se unan al DHS en sus esfuerzos en contra de la criminalidad.
"El ICE no solo está impulsando la contratación, sino que también está multiplicando las colaboraciones con las fuerzas del orden estatales y locales para eliminar a los peores de los peores, incluyendo asesinos, pandilleros, violadores, terroristas y pedófilos, de nuestro país. Gracias al Big Beautiful Bill, ICE lanzó un nuevo programa de reembolso para las fuerzas del orden estatales y locales que colaboran con el DHS", dijo la subdirectora de ICE, Madison Sheahan
En ese sentido, el DHS aseguró que bajo el liderazgo de Kristi Noem, el ICE intensificó los esfuerzos con las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar a los funcionarios federales de inmigración en los esfuerzos de la Administración Trump por hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro.
Además, las autoridades indicaron que desde condados fronterizos hasta departamentos de policía de grandes ciudades, más de 1.000 agencias policiales locales y estatales en 40 estados colaboran ahora directamente con el DHS y el ICE para proteger a sus comunidades.
"Estas colaboraciones históricas son un factor multiplicador para el DHS, ya que la Administración continúa utilizando todas sus herramientas para encontrar, arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados delincuentes", resaltó el DHS.
El reembolso
El ICE reembolsará completamente a las agencias participantes el salario anual y los beneficios de cada oficial 287(g) capacitado y elegible, incluida la cobertura de horas extras de hasta el 25% del salario anual del oficial.
Las agencias de aplicación de la ley serán elegibles para recibir beneficios monetarios trimestrales por desempeño basados en la ubicación exitosa de inmigrantes ilegales proporcionada por ICE y la asistencia general para promover la misión del ICE:
- 90% - 100% - $1,000 por cada oficial del grupo de trabajo elegible.
- 80% - 89% - $750 por cada oficial del grupo de trabajo elegible.
- 70% - 79% - $500 por cada oficial del grupo de trabajo elegible.
El ICE recibe más de 150.000 solicitudes de incorporación a sus fuerzas de seguridad
El anuncio sobre los acuerdos, coincide con que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha recibido más de 150.000 solicitudes de personas que desean unirse al servicio para ayudar a detener y expulsar de las calles a todos aquellos delincuentes que hayan entrado ilegalmente en el país.
"El ICE ha recibido más de 150.000 solicitudes de estadounidenses patriotas que desean defender la patria expulsando a los peores delincuentes extranjeros ilegales de los Estados Unidos", afirmó la secretaria Kristi Noem en X.
