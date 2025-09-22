Abbott rubricó la 'ley del baño': "No se permiten hombres en los baños de mujeres"

Publicado por Santiago Ospital 22 de septiembre, 2025

El gobernador Greg Abbott convirtió en ley un proyecto para restringir el acceso a los baños en Texas según el sexo biológico. "Estoy a punto de firmar una ley que dice 'no se permiten hombres en los baños de mujeres'", dijo Abbott al rubricar la norma. "Es simplemente sentido común".

La Texas Women’s Privacy Act (Ley de Privacidad de las Mujeres de Texas), conocida informalmente como bathroom bill (ley del baño), fue aprobada por mayoría republicana cuando algunos legisladores demócratas se encontraban ausentes en protesta por los esfuerzos del GOP por redibujar los mapas electorales.

La nueva ley establece sanciones de al menos $25.000 a los incumplidores, así como un mecanismo para que los ciudadanos puedan denunciar a las agencias o subdivisiones políticas que violen la norma.

"Texas no se doblega ante las delirantes ideas de la izquierda woke sobre la identidad de género", afirmó el senador estatal Mayes Middleton, uno de los autores del proyecto. "La Ley de Privacidad de las Mujeres más estricta de Estados Unidos ya es la norma: ¡se acabaron que los hombres se hacen pasar por mujeres en los espacios privados de las mujeres!".