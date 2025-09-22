Pfizer compra Metsera, un fabricante de medicamentos para bajar de peso, por $4.900 millones

Publicado por Diane Hernández 22 de septiembre, 2025

El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer adquirirá Metsera, fabricante de medicamentos para la obesidad y las enfermedades cardíacas, por 4.900 millones de dólares, anunciaron las compañías este lunes.

Con la compra, Pfizer pretende ampliar su portafolio y entrar en el enorme y creciente mercado de medicamentos para tratar la obesidad, según dijo en el comunicado conjunto. Este se considera el mayor acuerdo hasta el momento por parte de un gran grupo farmacéutico que intenta ganar un punto de apoyo en el lucrativo mercado.

Como parte del acuerdo, Pfizer pagará a Metsera 47,50 dólares en efectivo por acción, lo que representa un valor empresarial de 4.900 millones de dólares. Pero si se cumplen tres hitos específicos de otro ensayo clínico que aún está en fase de desarrollo, los accionistas de Metsera recibirán también 22,50 dólares adicionales por cada acción, lo que significa que la transacción podría alcanzar un valor de hasta 7.300 millones de dólares, explicó Financial Times.

El acuerdo, el mayor ejemplo de negociación con un tratamiento experimental para bajar de peso, representa una prima considerable respecto al precio de cierre de Metsera el viernes, de 33,32 dólares en Nueva York. Las acciones de Pfizer subieron un 1,7% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Metsera subieron casi un 60%.

Este movimiento ofrece a Pfizer la oportunidad de competir en la batalla por el desarrollo de fármacos antiobesidad de nueva generación, después de que el tratamiento que desarrollaba internamente, danugliprón, fracasara en los ensayos clínicos este año.

Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, afirmó que el acuerdo "impulsa a Pfizer hacia esta área terapéutica clave". "La obesidad es un problema amplio y en crecimiento, con más de 200 afecciones asociadas", añadió en la nota oficial.

Medicamentos contra la obesidad, un negocio lucrativo Metsera, que salió a bolsa este año en una de las mayores cotizaciones de biotecnología de 2025, se encuentra entre un grupo de empresas que investigan tratamientos de nueva generación para la pérdida de peso. Algunos tratamientos existentes se han asociado con efectos secundarios, como la pérdida de masa muscular.

​

​Metsera cuenta con cuatro ensayos clínicos en fase inicial e intermedia para la obesidad, que se diferencian de los tratamientos existentes al utilizar mecanismos biológicos o pautas de dosificación diferentes.

​

​Los analistas proyectan que el mercado de medicamentos contra la obesidad podría alcanzar un valor de 95.000 millones de dólares anuales en ventas máximas.

¿Un fármaco milagroso?

El fármaco principal de Metsera, MET-097i, resultó en una reducción del 11,3 % de la masa corporal tras 12 semanas en un ensayo de fase dos con efectos secundarios limitados. La compañía también anunció recientemente que está probando el fármaco como inyección mensual de acción prolongada.

La empresa biotecnológica también está desarrollando una pastilla para bajar de peso.

En 2023, Pfizer pagó 43.000 millones de dólares por Seagen, una empresa biotecnológica centrada en la investigación de tratamientos para el cáncer.