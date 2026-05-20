Victoria para la presión de EEUU: excarcelan a los presos más antiguos del chavismo y anuncian libertad para 300 más

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 19 de mayo, 2026

Uno de los casos más emblemáticos de persecución política y judicial de la era chavista ha llegado a un punto de quiebre histórico. Tras permanecer privados de su libertad durante 23 años, los exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, fueron excarcelados la noche de este martes 19 de mayo de 2026.

Los tres uniformados, convertidos por décadas en los prisioneros políticos más antiguos de Venezuela, cumplían una severa condena en el Centro Penitenciario Fénix, ubicado en Barquisimeto, estado Lara.

Su liberación se produce en un escenario de extrema debilidad institucional para el aparato oficialista y apenas ocho días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una contundente advertencia internacional prometiendo vaciar las cárceles de la dictadura: “Vamos a sacarlos a todos”.

El fin de un castigo ejemplarizante de la era chavista

La historia judicial de Rovaín, Bolívar y Molina refleja el uso sistemático de los tribunales como herramientas de propaganda ideológica.

Los tres policías metropolitanos se habían puesto voluntariamente a disposición de las autoridades el 19 de abril de 2003, confiando en las garantías institucionales. Sin embargo, en abril de 2009, tras un polémico y dilatado proceso, un tribunal los condenó a la pena máxima de 30 años de prisión bajo el cargo de homicidio calificado frustrado en grado de complicidad.

Dicha sentencia estuvo directamente vinculada a los violentos sucesos del 11 de abril de 2002 en las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas, donde francotiradores y adeptos al régimen dispararon contra una manifestación opositora multitudinaria.

Hugo Chávez utilizó a estos funcionarios como chivos expiatorios para exculpar a los pistoleros oficialistas y construir la narrativa de radicalización de su revolución. Su salida de prisión cierra un ciclo de más de dos décadas de reclusión forzada.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, constató que las excarcelaciones de los policías forman parte de las primeras medidas verificadas de forma efectiva en las últimas horas a favor de los más de 500 presos políticos que aún quedan en Venezuela.

No obstante, los defensores de derechos humanos precisaron que los liberados continúan sometidos a medidas restrictivas del sistema judicial, por lo que deberán comparecer ante tribunales de la capital en un lapso de 72 horas y mantener un régimen de presentación mensual obligatoria mientras avanzan los trámites definitivos.

A la espera de la liberación de más de 300 prisioneros

La liberación de los históricos policías metropolitanos fue la punta de lanza de un anuncio mucho mayor.

Al cierre de una intervención en la Asamblea Nacional, el presidente del cuerpo legislativo, Jorge Rodríguez, notificó que esta semana se ejecutará la excarcelación masiva de aproximadamente 300 personas que esperan su libertad bajo supuestos criterios de carácter humanitario.

Rodríguez detalló que el beneficio alcanzará a adultos mayores, mujeres embarazadas, madres lactantes y ciudadanos con severas complicaciones de salud que permanecían en los centros de detención del país.

“Entre el día de ayer y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad”, dijo Rodríguez. “En total, 300 personas: adultos mayores, embarazadas, lactantes, con problemas de salud. No estamos pidiendo nada a nadie, solo que sepan apreciar el gesto”, declaró ante el hemiciclo.

A pesar de que la retórica oficialista intenta presentar estas medidas como un acto autónomo de clemencia, el contexto político internacional demuestra que se trata de una estrategia de repliegue y contención frente a Washington.