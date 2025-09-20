El hombre que confesó planear el asesinato del juez Kavanaugh se identifica como una mujer transgénero

Publicado por Sabrina Martin 19 de septiembre, 2025

El Departamento de Justicia recomendó este viernes una sentencia de 30 años de prisión para Nicholas Roske, el hombre detenido en 2022 frente a la casa del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh mientras planeaba asesinarlo. Según documentos judiciales, Roske se identifica como una mujer transgénero bajo el nombre de Sophie, aunque el caso sigue registrado legalmente como Estados Unidos contra Nicholas John Roske.

Crisis personal y motivaciones

Roske se declaró culpable en abril de 2025, admitiendo que viajó desde California a Maryland con armas, municiones y herramientas para irrumpir en la vivienda del magistrado. De acuerdo con los registros, atravesaba una grave crisis mental con pensamientos suicidas y, al mismo tiempo, se radicalizó tras la filtración del borrador de la Corte Suprema que anticipaba la anulación de Roe v. Wade. Esa combinación lo llevó a planear el asesinato del juez Kavanaugh. El intento se produjo en medio de protestas frente a las casas de jueces conservadores tras aquella histórica filtración.

Los abogados defensores indicaron que se referirán a su cliente como Sophie Roske y emplearán pronombres femeninos “por respeto”.

Argumentos de la fiscalía

El Departamento de Justicia sostiene que la pena solicitada debe enviar un “mensaje inequívoco” de que los intentos de intimidar o atentar contra jueces y funcionarios federales serán castigados con severidad. En sus escritos, los fiscales afirman que Roske “investigó, planeó e intentó asesinar meticulosamente” a jueces de la Corte Suprema, con el propósito declarado de alterar decisiones judiciales fundamentales.

La fiscal general Pam Bondi calificó el ataque como un acto de violencia política: “Este atentado contra la vida de un juez de la Corte Suprema fue un ataque a todo el sistema judicial que no puede quedar impune”, dijo en declaraciones recogidas por The Daily Wire.