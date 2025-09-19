ABC emitirá un homenaje a Charlie Kirk en lugar de 'Jimmy Kimmel Live!' este viernes

Publicado por Israel Duro 19 de septiembre, 2025

Las cadenas que conforman ABC emitirán el viernes un programa en homenaje a Charlie Kirk en lugar del Jimmy Kimmel Live! el viernes. El espacio del popular humorista fue precisamente cancelado el pasado jueves por unas desafortunadas palabras sobre el influencer conservador asesinado en Utah y por haber apuntado que el asesino, Tyler Robinson, formaba parte de MAGA.

Unas palabras que provocaron un gran revuelo, no sólo en el entorno de MAGA y republicano, sino entre los propios responsables y miembros de ABC, lo que terminó llevando a la cancelación indefinida del espacio.

"Las declaraciones del Sr. Kimmel fueron inapropiadas y profundamente insensibles"

Entre los críticos, Sinclair, el mayor conglomerado de filiales de ABC, emitió un comunicado: "Como se discutió con ABC hoy temprano, Sinclair decidió suspender indefinidamente Jimmy Kimmel Live! a partir de esta noche. Tras estas discusiones, ABC ha suspendido la producción de Jimmy Kimmel Live!".

El vicepresidente del conglomerado, Jason Smith añadió: "Las declaraciones del Sr. Kimmel fueron inapropiadas y profundamente insensibles en un momento crítico para nuestro país. Creemos que las emisoras tienen la responsabilidad de educar y fomentar un diálogo respetuoso y constructivo en nuestras comunidades".

Reclaman que Kimmel se disculpe y haga una donación a la familia de Kirk y Turning Point USA

Además, Sinclair anunció que "las emisoras de ABC emitirán un especial en recuerdo de Charlie Kirk este viernes, en la franja horaria de Jimmy Kimmel Live. El especial también se emitirá en todas las emisoras de Sinclair este fin de semana. Además, Sinclair está ofreciendo el especial a todos los afiliados de ABC en todo el país".

En el comunicado, Sinclair emplazó a Kimmel a pedir perdón a la familia de Kirk e incluso "a hacer una donación personal" a ésta y a Turning Point USA.

"Medidas inmediatas" sobre "el control que ejercen las grandes cadenas nacionales sobre las emisoras locales"

Por último, el conglomerado anunció que hará lo posible para no volver a emitir el programa de Kimmel "independientemente de lo que ABC decida hacer hasta estar seguros de que se han dado los pasos oportunos para garantizar los estándares requeridos a una cadena nacional.

En este sentido, y por boca de su vicepresidente, Jason Smith, el conglomerado apuntó que "este incidente pone de relieve la necesidad crítica de que la FCC tome medidas reguladoras inmediatas para abordar el control que ejercen las grandes cadenas nacionales sobre las emisoras locales".