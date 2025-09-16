El ICE arresta a los "peores de los peores" inmigrantes ilegales criminales

Publicado por Diane Hernández 16 de septiembre, 2025

Durante el fin de semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuó arrestando a "los peores" delincuentes extranjeros ilegales en todo el país, informó en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según el DHS, quien no confirmó la cantidad de inmigrantes indocumentados arrestados ni el lugar de las detenciones, a los ilegales se le atribuyen crímenes "atroces" como actos lascivos y abusos contra menores, agresión sexual, secuestro, agresión con agravantes con arma mortal, tráfico de personas, tráfico de drogas y robo con agravantes.

"Durante el fin de semana, el ICE arrestó a más inmigrantes ilegales delincuentes y sádicos que nunca debieron haber estado en nuestro país", dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin.

La funcionaria agregó: "Estamos hablando de monstruos repugnantes que abusan sexualmente de menores, atacan violentamente a estadounidenses y roban a nuestras comunidades. Gracias a los valientes hombres y mujeres del ICE, estos canallas están fuera de nuestras calles y nunca volverán a aterrorizar a otra familia estadounidense".

​Los arrestos incluyen a:

Alvaro Yax-Gutiérrez, un delincuente inmigrante ilegal de Guatemala , condenado por actos lascivos con una menor.

, condenado por actos lascivos con una menor. José Ever Paz-Machado, un criminal extranjero ilegal de El Salvador , condenado por agresión sexual.

, condenado por agresión sexual. Luc Tan Nguyen, un delincuente extranjero ilegal de Vietnam , condenado por recibir propiedad robada y robo con un arma callejera.

, condenado por recibir propiedad robada y robo con un arma callejera. Erasmo Hermosillo-Martín, un delincuente indocumentado de México , condenado por dos cargos de secuestro y amenazas con intención de aterrorizar.

, condenado por dos cargos de secuestro y amenazas con intención de aterrorizar. Ismael Montelongo-Retana, un delincuente inmigrante ilegal de México , condenado por robo agravado.

, condenado por robo agravado. Ricardo Juárez-González, un delincuente inmigrante ilegal de Guatemala , condenado por agresión agravada.

, condenado por agresión agravada. Pablo García-Ávila, un delincuente inmigrante ilegal de México , condenado por conspiración para transportar inmigrantes ilegales.

, condenado por conspiración para transportar inmigrantes ilegales. Darwin Medina, un delincuente inmigrante ilegal de Honduras , condenado por agresión agravada con arma letal.

, condenado por agresión agravada con arma letal. Erick Galindo-García, un delincuente inmigrante ilegal de México , condenado por posesión de drogas para la venta y transporte de una sustancia controlada.

, condenado por posesión de drogas para la venta y transporte de una sustancia controlada. Luis Gerardo Juárez-González, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por dos cargos de libertades indecentes con un menor.

Arrestados otros 822 extranjeros "criminales, asesinos convictos y depredadores de niños"

La pasada semana el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston informó del arresto de 822 extranjeros que calificó como criminales, miembros de pandillas transnacionales, depredadores de niños, fugitivos extranjeros y otros infractores graves de inmigración durante una operación enfocada en mejorar la seguridad pública en el sudeste de Texas.

La operación, según el comunicado oficial, formó parte del enfoque de la Administración Trump en restaurar la seguridad pública en las comunidades locales de todo el país al enfocarse en los "peores de los peores" criminales extranjeros y otras personas que violan las leyes federales de inmigración.

Dentro de los 822 inmigrantes irregulares arrestados están cinco pandilleros transnacionales, siete depredadores de menores y tres extranjeros delincuentes condenados por homicidio.