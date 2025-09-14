Artistas mexicanos escriben corridos musicales en honor a Charlie Kirk

Publicado por Diane Hernández 14 de septiembre, 2025

Varios artistas mexicanos han usado las redes sociales esta última semana para compartir composiciones musicales en honor al activista asesinado Charlie Kirk. Las canciones llegaron a las plataformas digitales en forma de corridos, un género típico del país azteca, usado muchas veces para celebrar a hombres influyentes. El fenómeno se volvió viral en pocas horas.

Al menos tres corridos dedicados a Kirk han salido a la luz desde el jueves en Tiktok e Instagram, con letras que en su mayoría ofrecen detalles del mediático asesinato. También desean "un descanso en paz" para el joven de 31 años baleado durante un evento en Utah.

"De un impacto en el cuello le robaron la vida"

Uno de los primeros en aparecer en las redes sociales fue el artista Ramiro Reyes, quien publicó un video en TikTok interpretando un tema en honor a Kirk. La letra narraba en español el contexto del incidente y sus consecuencias.

"De un impacto en el cuello le robaron la vida / Charlie Kirk, activista, tenía 31 años", canta Reyes en una grabación donde utiliza su guitarra y un sombrero típico norteño.

Con el título Tragedia en Utah, escrito sobre el video, Reyes entona:

"En una reunión en Utah, su vida terminó/ El miércoles 10 de septiembre, mientras daba una charla en la Universidad del Valle/ El hombre no podía imaginar que en esa reunión en Utah, su vida terminaría/ Descansa en paz Charlie Kirk, no pudo salvar su vida".

El mexicano, que acumula más de 1,2 millones de reproducciones en su publicación, comentó al final del video: "Descanse en paz, es triste y, bueno, la violencia es inaceptable, raza , para nadie, no es justificable".

"Lo que le pasó a El Charlie nunca debió pasar"

Compa Camaney, vocalista del Conjunto Diamante Norteño, publicó también el viernes su corrido para Charlie Kirk.

"¿Quién podría imaginar que de repente le quitarían la vida a Charlie Kirk?" comienza la letra de la canción.

"Soy de los que no le desean mal a nadie/ Lo que le pasó a El Charlie nunca debió pasar, pero nadie puede cambiar el destino, señores/ El hombre que mató a Charlie está ahora tras las rejas tras huir/ La policía lo detuvo/ Dicen que su propio padre lo entregó a la justicia", se escucha en un fragmento.

La composición concluye con un: "Amigos de Donald Trump, tengan mucho cuidado/ Dejen de ser tan confiados/ Protéjanse de los asesinatos".

Otro corrido para Kirk

A los anteriores se sumó una banda de Los Ángeles, Los Comandantes de California, quienes publicaron el propio viernes en sus redes un video de lo que parecía ser un homenaje improvisado a Kirk, en una actuación en el Este de Los Ángeles.

"Para mi compadre El Charlie", anuncia el cantante en una grabación.

Seguido, la banda comienza a cantar: "Te voy a cantar un corrido /estaba hablando con su gente, algo malo pasó/ un tiro le dio en el cuello, eso fue lo que lo asesinó". El video, aunque es de muy poca duración, alcanzó millones de reproducciones en pocas horas.

Los corridos mexicanos Los corridos mexicanos, que suelen utilizar trompetas y acordeones como instrumentos principales, sirven tanto para contar historias como para honrar a personas.



Suelen contar historias de personajes reales o héroes míticos; tener un corrido escrito en México se considera una muestra de gran respeto.

Las respuestas a los tres videos están marcadas por la interacción de usuarios hispanohablantes que expresan sus condolencias a Kirk.

Las espontáneas expresiones de respeto al activista y presentador continúan días después de los terribles acontecimientos, y han estado colmadas de declaraciones de lamento, oración y otras expresiones en su honor en toda Latinoamérica y el mundo.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum se tomó un momento para condenar el asesinato durante una conferencia de prensa el jueves pasado, declarando que su gobierno estaba "en contra de cualquier violencia, particularmente la violencia política".