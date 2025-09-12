Los surcoreanos detenidos por el ICE en una planta de Hyundai llegan a su país

Redada migratoria del ICE en una planta de Hyundai Motor, en Georgia AFP.

Publicado por Williams Perdomo 12 de septiembre, 2025

Un vuelo fletado especialmente para transportar a cientos de trabajadores surcoreanos detenidos en una redada migratoria en Estados Unidos aterrizó este viernes en el principal aeropuerto de Corea del Sur. La información fue confirmada por reporteros de la AFP.

Los surcoreanos conformaron la mayoría de las 475 personas arrestadas el 4 de septiembre en una planta de baterías Hyundai-LG en el estado de Georgia.

El Boeing 747-8I de Korean Air, con más de 310 surcoreanos a bordo, despegó de Atlanta y aterrizó en la pista del principal aeropuerto del país, en Incheon.

"Todo salió bien en Atlanta", declaró el viernes un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores a la AFP, antes de la llegada de los trabajadores alrededor de las 15H25 (06H25 GMT).

El allanamiento tuvo lugar el jueves pasado en una fábrica de baterías para autos eléctricos de Hyundai y LG, actualmente en construcción en Ellabell, en el sureste del país.

De acuerdo a las autoridades, fue la mayor redada realizada en un solo lugar con motivo de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.