ANÁLISIS
MSNBC genera indignación por su cobertura del ataque a Charlie Kirk: insinuó que él era culpable
La cadena fue cuestionada por comentarios emitidos durante la cobertura del atentado en Utah.
La cadena MSNBC enfrenta fuertes críticas por los comentarios realizados durante su cobertura del ataque contra el activista conservador Charlie Kirk, asesinado en un evento universitario en Utah. Usuarios en redes sociales y portales de opinión acusaron al canal de restar gravedad al hecho e incluso de responsabilizar al propio Kirk por lo ocurrido.
Críticas a la cobertura de MSNBC
Según publicaciones destacadas por Visegrád 24, una presentadora de MSNBC calificó a Kirk como “divisivo y polarizador” en medio de la cobertura del tiroteo. También se señaló que la cadena insinuó que el incidente podría ser aprovechado por la administración para justificar el despliegue de más tropas federales.
El medio conservador Townhall cuestionó especialmente una afirmación en la que se sugirió que las ideas de Kirk habrían contribuido al ataque. “No puedes detenerte con esos pensamientos horribles que tienes y luego decir esas palabras horribles y no esperar que ocurran acciones horribles”, se escuchó durante la transmisión. La frase fue calificada como “repugnante” por la cuenta de X del portal.
Otra especulación que generó rechazo fue la hipótesis de que el disparo pudo haber sido realizado por un simpatizante celebrando. En respuesta, Bonchie, de RedState, escribió en X: “No tengo palabras para describir lo horrible que es esta gente”.
El ataque en Utah
Testigos indicaron que los disparos provinieron de un edificio cercano al auditorio. Kirk fue alcanzado en la zona del cuello, lo que generó pánico y obligó al cierre inmediato del campus.
La universidad emitió un comunicado confirmando que el ataque se produjo a las 12:10 p.m. y que el agresor fue reducido por el equipo de seguridad de Kirk. La institución indicó que la policía del campus está investigando y hay un sospechoso detenido.