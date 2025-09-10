MSNBC genera indignación por su cobertura del ataque a Charlie Kirk: insinuó que él era culpable

Publicado por Sabrina Martin 10 de septiembre, 2025

La cadena MSNBC enfrenta fuertes críticas por los comentarios realizados durante su cobertura del ataque contra el activista conservador Charlie Kirk, asesinado en un evento universitario en Utah. Usuarios en redes sociales y portales de opinión acusaron al canal de restar gravedad al hecho e incluso de responsabilizar al propio Kirk por lo ocurrido.

Críticas a la cobertura de MSNBC

Según publicaciones destacadas por Visegrád 24, una presentadora de MSNBC calificó a Kirk como “divisivo y polarizador” en medio de la cobertura del tiroteo. También se señaló que la cadena insinuó que el incidente podría ser aprovechado por la administración para justificar el despliegue de más tropas federales.

El medio conservador Townhall cuestionó especialmente una afirmación en la que se sugirió que las ideas de Kirk habrían contribuido al ataque. “No puedes detenerte con esos pensamientos horribles que tienes y luego decir esas palabras horribles y no esperar que ocurran acciones horribles”, se escuchó durante la transmisión. La frase fue calificada como “repugnante” por la cuenta de X del portal.

Otra especulación que generó rechazo fue la hipótesis de que el disparo pudo haber sido realizado por un simpatizante celebrando. En respuesta, Bonchie, de RedState, escribió en X: “No tengo palabras para describir lo horrible que es esta gente”.