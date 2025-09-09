El gigante Temu tendrá que pagar $2 millones por violaciones a los derechos de los consumidores

Publicado por Diane Hernández 9 de septiembre, 2025

Un tribunal federal ordenó a Whaleco Inc., que opera bajo el nombre de Temu, pagar una multa civil de dos millones de dólares por violar la ley federal con respecto a su mercado en línea, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

La empresa privada registrada en EEUU, que vende principalmente productos de China, tuvo la aplicación más descargada en el país en 2024, según Business of Apps . La empresa también vende productos a clientes en 90 países.

El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, alegando que Temu no divulgó adecuadamente cierta información de vendedores externos con un alto volumen de ventas, incluidas las direcciones, ni proporcionó métodos de denuncia consistentes, según lo exige la ley.

Esto incluía la posibilidad de que los consumidores reportaran actividades sospechosas al mercado por vía electrónica y telefónica.

"El Departamento de Justicia se compromete a garantizar que los consumidores estadounidenses tengan información sobre vendedores externos en línea y mecanismos para denunciar comportamientos sospechosos en el mercado", declaró el Fiscal General Adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia.

Shumate aseguró que el Departamento seguirá garantizando que los mercados en línea cumplan con la Ley INFORM para Consumidores.

Compromiso a futuro

Además de imponer una multa civil de 2 millones de dólares a Temu, la orden estipulada requiere que Temu implemente medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Consumidores INFORM en el futuro.

El Gobierno está representado en esta acción por la abogada litigante principal Sarah Williams y el subdirector Zachary A. Dietert, de la División de Protección al Consumidor de la División Civil.