Dos ganadores de $1.790 millones en el Powerball

Publicado por Israel Duro 7 de septiembre, 2025

Dos jugadores de Powerball de Misuri y Texas se embolsaron un premio de 1.790 millones de dólares. Los aciertos ponen fin a tres meses sin ganadores y suponen el segundo mayor premio de la historia del conocido juego.

Los números ganadores fueron 11, 23, 44, 61, 62 y el Powerball rojo 17.

Los afortunados se repartirán el bote a partes iguales, aunque cada uno podrá elegir la forma de cobrar su premio: 895 millones de dólares pagaderos a lo largo de 29 años o un único pago de 410,3 millones de dólares, antes de impuestos, según informaron los responsables de Powerball.

Misuri, el segundo estado más 'afortunado' tras Indiana

El boleto ganador de Texas se vendió en la gasolinera Big's 103 de Fredericksburg, una ciudad rural del centro de Texas, a 120 km al oeste de Austin.

Es la 33.ª vez que se gana el bote de Powerball en Misuri. Esto deja al Estado de la Puerta del Oeste como el segundo donde más veces se ha vendido el boleto ganador, sólo por detrás de Indiana, con 39, que es el estado con más ganancias. En el caso de Texas, es la tercera/cuarta vez que expende el billete premiado.