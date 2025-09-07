Accidente aéreo en Minnesota: un helicóptero se estrella y causa la muerte de sus ocupantes

Publicado por Sabrina Martin 6 de septiembre, 2025

Un helicóptero se estrelló este sábado por la tarde cerca del aeropuerto Airlake, en Lakeville, Minnesota, provocando un incendio que acabó con la vida de todas las personas a bordo, informaron las autoridades locales. La policía confirmó que el accidente ocurrió alrededor de las 2:45 p. m., en una zona sin viviendas ni comercios, y que no se registraron heridos en tierra.

La aeronave y el lugar del siniestro

La aeronave fue identificada como una Robinson R66, un helicóptero de turbina monomotor diseñado para transportar a un piloto y hasta cuatro pasajeros. Por el momento no se ha precisado cuántas personas viajaban en la aeronave en el momento del impacto.

El Departamento de Policía de Lakeville indicó que, tras el accidente, el helicóptero quedó envuelto en llamas y que el personal de emergencia no encontró sobrevivientes.

Investigación en curso

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) señaló que la causa del accidente aún se desconoce y confirmó que se produjo un incendio tras el impacto. Un investigador de la NTSB se dirige a la zona para comenzar las labores de documentación, análisis de restos y traslado del helicóptero a una instalación segura para una revisión más detallada.

La Administración Federal de Aviación (FAA) también ha sido notificada y participará en la investigación junto con la NTSB, de acuerdo con la policía local.