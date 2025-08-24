La policía identificó a las cinco personas que murieron el viernes en un accidente de autobús en Nueva York

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de agosto, 2025

La policía identificó a las cinco personas que murieron el viernes en un accidente de autobús turístico en el oeste del estado de Nueva York. Entre las víctimas figuran Shankar Kumar Jha, de 65 años, de India; Pinki Changrani, de 60, de Nueva Jersey; la estudiante de la Universidad de Columbia Xie Hongzhuo, de 22, originaria de Pekín, China; Zhang Xiaolan, de 55, de Jersey City; y Jian Mingli, de 56, también de Jersey City.

El autobús, que viajaba desde las Cataratas del Niágara hacia la ciudad de Nueva York, volcó sobre un costado en una autopista cercana a Búfalo alrededor de las 12:45 p. m. del viernes con 54 personas a bordo, incluidos el conductor y un guía. Según las autoridades, varios pasajeros fueron expulsados del vehículo y otros quedaron atrapados.

"Varios testigos observaron cómo el autobús perdía el control, entraba en la mediana, luego cruzaba al arcén sur y se volcaba", dijo la policía en un comunicado.

Decenas de ocupantes resultaron heridos, entre ellos varios niños. El Centro Médico del Condado de Erie informó que 14 personas permanecen hospitalizadas, todas en condición estable.

La Policía Estatal indicó que el conductor, Bin Shao, de 55 años, se habría distraído y perdió el control, aunque no presentó signos de intoxicación y el autobús no tenía fallas mecánicas. La investigación del accidente continúa a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.