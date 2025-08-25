Trump amenaza con enviar tropas a Baltimore para “limpiar rápidamente el crimen”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de agosto, 2025

A través de un post en la red social Truth, el presidente Donald Trump amenazó este domingo con enviar tropas a Baltimore para “limpiar rápidamente el crimen”, replicando la estrategia aplicada en recientemente en la capital del país, Washington DC.

“Pero si Wes Moore necesita ayuda, como Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré a las ‘tropas’, lo cual se está haciendo en la vecina DC, y limpiaré rápidamente el crimen”, dijo el mandatario, aprovechando la publicación para burlarse del gobernador de California, Gavin Newsom, y desafiar al gobernador demócrata de Maryland.

La amenaza se produce después de que Trump ordene el despliegue de más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en la capital, una medida presentada por la Casa Blanca como un esfuerzo para combatir la criminalidad.

No obstante, la medida ha generado muchas críticas contra la Administración, especialmente por parte de los demócratas, que cuestionan la utilización del Ejército para combatir la violencia como una extralimitación del Gobierno federal.

Moore responde a Trump

El gobernador Moore no tardó en responder al presidente republicano. En un comunicado afirmó que Trump “prefiere atacar a las ciudades más grandes de su país desde detrás de un escritorio antes que caminar por las calles con la gente que representa”.

Posteriormente, Moore dijo que el presidente Trump “debería acompañarnos en Baltimore porque la ignorancia complaciente, los tópicos y las tácticas de miedo de los años 80 no benefician a nadie”.

“Necesitamos líderes que estén ahí ayudando a la gente que realmente está en el terreno haciendo el trabajo”, añadió.

Antes de dicho comunicado, Moore ya había criticado el viernes pasado a Trump en una aparición en CNN, afirmando que los comentarios provenientes de la Casa Blanca son “insensibles” y poco productivos para combatir el crimen.

“Es porque no han caminado por nuestras calles”, dijo Moore. “No han estado en nuestras comunidades, y se conforman con repetir tópicos sobre nosotros, pero sin trabajar realmente con nosotros para garantizar que nuestras calles sean seguras y que la gente pueda tener una verdadera oportunidad de sentirse segura en sus propios vecindarios”.

Trump criticó esas declaraciones este domingo.

“Como presidente, preferiría mucho más que él limpie este desastre criminal antes de que yo vaya allí a dar un ‘paseo’”, dijo Trump, pidiéndole al gobernador que aborde la situación de criminalidad en la ciudad.

Según el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, los homicidios han caído un 24% en lo que va del año frente al mismo periodo de 2024. Además, los tiroteos no fatales también disminuyeron un 18% en el corriente año.