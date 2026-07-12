McGregor pierde en su regreso a UFC tras cinco años de ausencia

Publicado por AFP 12 de julio, 2026

La estrella Conor McGregor perdió ante Max Holloway el sábado después de solo 69 segundos de combate debido a una lesión en la rodilla derecha, en su regreso al Ultimate Fighting Championship (UFC) tras cinco años de ausencia.

El árbitro Mike Beltran detuvo el combate de peso wélter de artes marciales mixtas en el UFC 329 en Las Vegas después de que el irlandés McGregor, de 37 años, cayera a la lona tres veces en el primer minuto.

En los primeros segundos, McGregor saltó y lanzó una patada circular contra Holloway, pero se lastimó la rodilla derecha al apoyar el pie.

Se desplomó dos veces más y se agarró la rodilla derecha, lo que provocó que Beltrán diera por terminado el combate.

"¿Qué puedo decir? Creo que lo dejé sin aliento", dijo Holloway.

"Tanta expectación. Tenemos que repetirlo una vez más", dijo. "Que termine así es una lástima".

Holloway esperaba que la lesión del irlandés "no fuera demasiado grave".

McGregor, quien salió del octágono sin hacer comentarios, dijo más tarde en X: "Mi junta de culata está rota. Destrozada. No tenía ninguna lesión antes de la pelea. Estuve lanzando patadas, plantado y saltando, durante todo el campamento, así como entre bastidores antes de la pelea".

"Esto surgió de la nada"

"Esto surgió de la nada", añadió. "Estoy sumido en la más absoluta desesperación. Solo puedo describirlo como un infierno".

Holloway dijo que supo que su oponente estaba en problemas cuando retrocedió.

"Lo noté. Su actitud cambió por completo. Decía: '¡Pelea! ¡Pelea!'", añadió Holloway.

En lo que McGregor denominó "el regreso de todos los regresos en la historia del deporte", el combate fue una revancha de una pelea de peso pluma de 2013 que el irlandés ganó por decisión unánime.

McGregor no había peleado desde que se fracturó la pierna izquierda en una derrota ante el estadounidense Dustin Poirier en 2021.