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VÍDEO: la última rueda de prensa del senador Lindsey Graham en Ucrania antes de su muerte

Graham tenía previsto aparecer el domingo en el programa "Meet the Press" de la NBC.

Trump y Graham en Carolina del Sur / Saul Loeb

Trump y Graham en Carolina del Sur / Saul LoebAFP.

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Publicado por
Just The News/ Nicholas Ballasy

El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham ofreció una rueda de prensa en Kiev el viernes durante su visita, antes de su fallecimiento, que se produjo el sábado tras su regreso a Washington, DC.

Según se ha informado, Graham sufrió un paro cardíaco y falleció.

Tenía previsto aparecer en el programa "Meet the Press" de la NBC el domingo.

La rueda de prensa se puede ver aquí.

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