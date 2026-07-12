VÍDEO: la última rueda de prensa del senador Lindsey Graham en Ucrania antes de su muerte

Trump y Graham en Carolina del Sur / Saul Loeb AFP.

Publicado por Just The News / Nicholas Ballasy 12 de julio, 2026

El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham ofreció una rueda de prensa en Kiev el viernes durante su visita, antes de su fallecimiento, que se produjo el sábado tras su regreso a Washington, DC.

Según se ha informado, Graham sufrió un paro cardíaco y falleció.

Tenía previsto aparecer en el programa "Meet the Press" de la NBC el domingo.

La rueda de prensa se puede ver aquí.

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