La FDA retira un cargamento de camarones de Walmart por posible riesgo radioactivo

Publicado por Diane Hernández 20 de agosto, 2025

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció este martes el retiro de camarones congelados potencialmente contaminados con radiactividad de una importante cadena de mercados.

Los mariscos importados de una empresa de Indonesia han sido comercializados en 13 estados por el gigante minorista Walmart, confirmaron las autoridades sanitarias en su sitio web.

El retiro se produce tras la detección del isótopo radiactivo cesio 137 en camarones importados a través de la empresa PT. Bahari Makmur Sejati, según el aviso. Los contenedores con la carga contaminada llegaron a varios puertos norteamericanos, entre ellos a Los Ángeles, Houston y Miami.

El nivel de radiactividad detectado fue mínimo y el producto no representaría "un riesgo agudo" para los consumidores, dijo la FDA.

BMS Foods a la 'lista roja'

Ningún camarón importado por la compañía y almacenado para su venta en tiendas del país ha dado positivo en radiactividad, afirmó la agencia. Pero los camarones de la empresa "parecen haber sido preparados, envasados o almacenados en condiciones insalubres por lo que podrían haberse contaminado con Cs-137 y plantear un problema de seguridad".

A largo plazo, incluso la exposición a dosis bajas de cesio está vinculada a un riesgo elevado de cáncer, añadió la entidad del gobierno. El proveedor de camarones también conocido como BMS Foods, fue incluido en la lista roja, lo que significa que sus productos no pueden venderse en el país hasta que se resuelva el problema.

La FDA solicitó a Walmart que retirara el camarón del mercado e instó a las personas que ya habían comprado el producto a desecharlo.