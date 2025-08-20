Huracán Erin: las autoridades emiten órdenes de evacuación y piden evitar las playas en Carolina del Norte

Publicado por Santiago Ospital 20 de agosto, 2025

A pesar de que el huracán Erin siguió perdiendo fuerza el martes, continúa amenazando con inundaciones peligrosas la costa este del país. Sus fuertes vientos, oleaje y lluvias comenzarán el miércoles, según lo pronosticado.

"El oleaje generado por Erin afectará a las Bahamas, las Bermudas, la costa este de los Estados Unidos y la costa atlántica de Canadá durante los próximos días", advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC) este miércoles. "Se espera que estas condiciones oceánicas adversas provoquen olas y corrientes de resaca que pueden poner en peligro la vida".

"Se esperan condiciones de tormenta tropical en algunas zonas de los Bancos Externos de Carolina del Norte a partir de hoy por la tarde o esta noche", adelantaron desde el NHC.

Las islas podrán sufrir también fuertes lluvias, de hasta 5 cm (2 pulgadas), hasta el jueves. A partir de entonces también podrán registrarse condiciones adversas en zonas situadas al norte de Duck, Carolina del Norte, hasta Cape Charles Light, Virginia.

Tras haber alcanzado la categoría 5 el fin de semana, la máxima en la escala Saffir-Simpson, Erin fue perdiendo vigor hasta la categoría 2. Aunque se prevé que el ojo del huracán permanezca lejos del continente, los meteorólogos siguen preocupados por la magnitud de Erin, que avanza con fuertes vientos cientos de kilómetros más allá del núcleo de la tormenta.

A su paso por Puerto Rico, dejó miles de hogares sin luz y viviendas y carreteras sumergidas por el agua.

Órdenes de evacuación, cierre de playas

En preparación para su llegada, comunidades costeras de Carolina del Norte emitieron órdenes de evacuación. Las autoridades pidieron a quienes se encontraban en zonas aledañas que se prepararan, por si recibían indicaciones similares.

"Ahora es el momento de realizar los preparativos finales, asegurar la propiedad y evacuar con todas las pertenencias personales", advirtieron desde el condado de Hyde el fin de semana, al emitir un estado de emergencia.

"Es probable que olas peligrosas de más de 6 metros inunden y destruyan las estructuras protectoras de dunas a lo largo de la autopista. También puede ocurrir que algunas partes de la autopista 12 en las islas Ocracoke y Hatteras queden intransitables durante varios días. Se esperan condiciones peligrosas para nadar y practicar surf. ¡El riesgo de corrientes de resaca será extremadamente alto! ¡No se meta en el agua!".

Horas más tarde hicieron lo propio en el condado de Dare, acompañando la declaración de emergencia con órdenes de evacuación:

A nivel estatal, el gobernador Phil Murphy extendió los pedidos de cautela a toda la costa: "Por favor, evite bañarse en el mar, especialmente cuando no haya socorristas presentes. Es más importante que se mantenga con vida que disfrutar de un día más de playa antes de que termine el verano".

Playas de todo el estado se encuentran cerradas. En Wrightsville Beach, en el condado de New Hanover, vienen recomendando evitar el mar desde el martes. "Estas olas están generando fuertes corrientes de resaca que pueden crear condiciones extremadamente peligrosas para nadar", advirtió el director local de rescates Sam Proffitt. Las restricciones se mantendrán, al menos, hasta el viernes.

"Ya se produjeron numerosos rescates por corrientes de resaca a lo largo de la costa de Carolina del Norte", informó Justin Graney, del Servicio de Gestión de Emergencias estatal. "Si está de vacaciones en nuestras hermosas playas, por favor, no se bañe esta semana y asegúrese de seguir las instrucciones de las autoridades". Las autoridades de Wrightsville Beach, por ejemplo, aseguran haber rescatado más de 60 bañistas el lunes.