El huracán Erin baja a categoría 3, pero todavía amenaza la costa este

Publicado por Víctor Mendoza 19 de agosto, 2025

El huracán Erin golpeó este lunes las islas del Caribe con fuertes ráfagas y lluvias. Aunque el primer huracán de la temporada en el Atlántico norte había alcanzado la máxima categoría (5) en la escala Saffir-Simpson el fin de semana, luego se debilitó hasta un categoría 3.

A pesar de esta merma, continuó creciendo el temor por corrientes de resaca e inundaciones en la costa este de Estados Unidos. "Se espera que Erin produzca oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los EEUU, Bermuda y el Atlántico de Canadá durante los próximos días", advirtieron desde el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su último parte. "Los playistas en esas áreas deben seguir el consejo de socorristas, autoridades locales y banderas de aviso de la playa".

Añadieron también que en los Bancos Exteriores de Carolina del Norte eran "posibles" condiciones tormentosas e inundaciones a partir de la noche del miércoles.

Jamie Rhome, subdirector de la agencia, advirtió a los estadounidenses no asumir que el huracán no impactará solo porque su recorrido se encuentra mar adentro. "Nada puede estar más lejos de la realidad para partes del Atlántico medio, en especial frente a Carolina del Norte", dijo en palabras recogidas por AFP. El miércoles y jueves olas de hasta seis metros, inundaciones costeras y marejadas ciclónicas podrían "inundar casas, carreteras y hacer que algunas comunidades sean inaccesibles", agregó. Desde el martes en la costa este habrá alto riesgo de oleaje peligroso y corrientes de resaca que conducen el agua que se aleja de la orilla.

"Ahora es el momento de realizar los preparativos finales, asegurar la propiedad y evacuar con todas las pertenencias personales", advirtieron desde el condado de Hyde el fin de semana, al emitir un estado de emergencia.

"Es probable que olas peligrosas de más de 6 metros inunden y destruyan las estructuras protectoras de dunas a lo largo de la autopista. También puede ocurrir que algunas partes de la autopista 12 en las islas Ocracoke y Hatteras queden intransitables durante varios días. Se esperan condiciones peligrosas para nadar y practicar surf. ¡El riesgo de corrientes de resaca será extremadamente alto! ¡No se meta en el agua!".

Horas más tarde hicieron lo propio en el condado de Dare, acompañando la declaración de emergencia con órdenes de evacuación:

Impacto en el Caribe

Erin es "inusualmente grande", con vientos huracanados que desde el centro se extienden hasta 128 km y vientos de tormenta tropical hasta los 370 km, dijo el NHC. Se pronostica que la parte externa del fenómeno arroje lluvias sobre Cuba y República Dominicana todo el lunes, así como en Turcos y Caicos y Bahamas, donde hay una advertencia de tormenta tropical para el martes.

En aquellas regiones, las precipitaciones podrán llegar a los 10 centímetros, según el NHC.