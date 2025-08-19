USCIS endurece las políticas migratorias: ahora el “antiamericanismo” y el “antisemitismo” son factores determinantes en la evaluación de beneficios de inmigración

Publicado por Agustina Blanco 19 de agosto, 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado una actualización significativa en su Manual de Políticas, introduciendo nuevas directrices que consideran el antiamericanismo, el antisemitismo y la afiliación con organizaciones terroristas como factores clave en la evaluación discrecional de solicitudes de beneficios de inmigración.

Estas modificaciones, que entraron en vigor de inmediato, afectan tanto a solicitudes pendientes como a aquellas presentadas a partir de la fecha de la publicación de estos cambios, y buscan reforzar la seguridad nacional y los valores fundamentales del país.

Las nuevas políticas establecen que los oficiales de USCIS evaluarán de manera más estricta las solicitudes de beneficios migratorios, como el permiso de permanencia temporal (“parole”) y las visas de inversionista EB-5, considerando factores como el respaldo o promoción de ideologías antiamericanas, actividades antisemitas o cualquier vínculo con grupos terroristas.

Además, USCIS ha ampliado la investigación en redes sociales para detectar actividades o posturas que puedan ser consideradas antiamericanas, las cuales serán tratadas como un factor negativo determinante en el análisis discrecional.

Por su parte, el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, enfatizó que “los beneficios de inmigración son un privilegio, no un derecho”, destacando el compromiso de la agencia para erradicar el antiamericanismo y fortalecer las verificaciones de antecedentes. Las directrices también refuerzan que el cumplimiento de las leyes migratorias por parte de los solicitantes es un elemento crucial en la toma de decisiones discrecionales, especialmente en casos que involucren fraudes, engaños o amenazas al interés nacional.

Esta actualización también aclara cómo se aplicará la discreción en las solicitudes de inversionistas EB-5, poniendo especial atención en casos donde existan riesgos para la seguridad nacional o actividades delictivas. USCIS, además, subraya que estas medidas están diseñadas para garantizar que los beneficios migratorios se otorguen únicamente a aquellos que respeten los valores y las leyes de Estados Unidos.