El Departamento de Estado revoca más de 6.000 visas de estudiantes por agresión, conducir bajo los efectos del alcohol y apoyo al terrorismo: informe

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 19 de agosto, 2025

El Departamento de Estado ha revocado en los últimos siete meses más de 6.000 visados de estudiante por agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robo, apoyo al terrorismo y permanencia ilegal en el país, según un informe publicado el lunes.

"Todos y cada uno de los visados de estudiante revocados bajo la Administración Trump se han producido porque la persona ha infringido la ley o ha expresado su apoyo al terrorismo durante su estancia en Estados Unidos", dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a Fox News. "Sólo unos 4.000 visados han sido revocados porque estos visitantes infringieron la ley durante su visita a nuestro país, incluyendo antecedentes por agresiones y por conducir bajo los efectos del alcohol".

A unos 800 estudiantes se les revocó el visado por haber sido detenidos o acusados de agresión, según el funcionario. Mientras, los entre 200 y 300 estudiantes a los que se retiró el visado por su apoyo al terrorismo habían recaudado fondos para el grupo terrorista Hamás o cometido acciones similares.

En total, unos 40.000 visados han sido revocados este año por el Departamento de Estado, frente a los 16.000 durante el mismo periodo bajo la administración Biden.

"Aunque la administración anterior hiciera menos, seguían revocando visados", dijo el funcionario del Departamento de Estado. "No es algo que acabe de empezar el 20 de enero (...) . Así que esto ha sucedido durante años".

