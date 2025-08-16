¡Envejece el país! Hay más adultos mayores que niños en 11 estados

Publicado por Diane Hernández 16 de agosto, 2025

Los datos son alarmantes. De 2023 a 2024 la población de 65 años o más aumentó un 3,1 % (a 61,2 millones), mientras que la menor de 18 años disminuyó un 0,2 % (a 73,1 millones). Los números confirmados por la Oficina del Censo pronostican que la situación continuará empeorando.

Según estimaciones de Población Vintage 2024 publicadas días atrás, la variable ha tenido similar comportamiento en las últimas dos décadas: la proporción de la población de 65 años o más aumentó de forma constante del 12,4% en 2004 al 18,0% en 2024, y la proporción de niños disminuyó del 25,0% al 21,5%.

De 2020 a 2024 la población de mayor edad creció un 13%

El crecimiento continuo de la población de mayor edad, junto con las persistentes disminuciones anuales de la población menor de 18 años, ha reducido la diferencia de tamaño entre estos dos grupos de edad: de unos 20 millones en 2020 a menos de 12 millones en 2024.

En el mismo periodo de tiempo, la población de ancianos creció un 13,0%, superando significativamente el crecimiento del 1,4% de los adultos en edad laboral (de 18 a 64 años), mientras que el número de niños disminuyó un 1,7%.

"En Estados Unidos, la cantidad de niños sigue siendo mayor que la de adultos mayores, a pesar de la disminución de los nacimientos en esta década". Lauren Bowers, jefa de la División de Estimaciones de Población de la Oficina del Censo.

La misma especialista agregó que a pesar de ello habría que tomar medidas con la situación, porque "la brecha se está reduciendo a medida que los baby boomers se acercan a la edad de jubilación". Bowers dijo también que el número de estados y condados donde la cantidad de adultos mayores supera a la de niños está aumentando, "especialmente en zonas escasamente pobladas".

Más adultos mayores que niños en las áreas metropolitanas y condados

De acuerdo al documento de Censo, en 2020 solo había tres estados donde los adultos mayores superaban en número a los niños: Maine, Vermont y Florida. Para 2024, esta cifra había aumentado a 11, incorporando a Delaware, Hawái, Montana, Nuevo Hampshire, Oregón, Pensilvania, Rhode Island y Virginia Occidental.

De igual manera, entre 2020 y 2024, el número de áreas metropolitanas del país con más adultos mayores que niños aumentó de 58 a 112. Esto representa casi el 30 % de las 387 áreas metropolitanas de EEUU.

Los archivos destacan que el pasado año, tres áreas metropolitanas con al menos un millón de habitantes tuvieron, por primera vez, más personas mayores que jóvenes.

Lo mismo sucedió con los condados del país: en 2020 el 31,3% (o 983) de los 3.144 condados tenían más adultos mayores que niños. Esta cifra aumentó a casi el 45% (1.411 condados) en 2024.

Otros datos inquietantes de las estadísticas sobre edad y sexo En 2024, la edad media en EEUU alcanzó un nuevo récord de 39,1 años, 0,1 años más que en 2023 y 0,6 años más que los 38,5 de 2020. Por regiones, en el Oeste y el Sur del país tuvieron las edades medias más bajas en 2024.

La población de Maine en 2024 era la más vieja, con una edad media de 44,8 años; la de Utah era la más joven (32,4).

Las mujeres superaron en número a los hombres en 3,4 millones, lo que representa el 50,5% de la población de EEUU en 2024.

¿Los latinos y asiáticos marcan la diferencia en la curva de envejecimiento?

El mismo documento de la Oficina del Censo afirma además que las comunidades asiática y latina están impulsando el crecimiento de la población en el país, mientras que la población blanca está envejeciendo a un ritmo más rápido.

Entre 2023 y 2024, la población de origen asiático aumentó en más de 898.000 personas, 4,2 % en comparación con el periodo anterior y fue el grupo con mayor crecimiento, seguido de los latinos, que aumentaron en más de 1,9 millones de personas (2,9 %) y ya representan el 20 % de toda la población de total de EEUU.

En contraste, la población blanca disminuyó 0,1 %.

El impulso de estas cifras está marcado por el aumento de la inmigración y "representó la mayor parte del crecimiento en 38 estados", corrobora un análisis de la Institución Brookings, un centro de investigación con sede en Washington.