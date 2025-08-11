Parte del centro y norte del país, bajo aviso por intensas precipitaciones

Publicado por Alejandro Baños 11 de agosto, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un aviso por intensas lluvias, acompañadas de tormentas, en gran parte del centro del país, que podrían afectar de manera más considerable a estados como Kansas, Oklahoma, Missouri, Illinois, Iowa y Wisconsin.

En los dos primeros, concretamente en el sur de Kansas y en el suroeste de Missouri, está previsto que las precipitaciones sean más fuertes. También en el centro y norte de Oklahoma, donde los residentes se despertaron este lunes con lluvias y tormentas.

Por su parte, en el resto de estados avisados, se pronosticaron precipitaciones de menor intensidad. Sin embargo, los riesgos existen.

Desde su centro local en St. Louis (Missouri), el NWS señaló que podrían producirse "tormentas eléctricas dispersas" en gran parte de la región que podrían derivar en inundaciones, pese a que no existe "una amenaza" respecto a esta consecuencia directa.

Respecto al resto del país, están previstas ligeras precipitaciones en la zona sur de Arizona y Nuevo Mexico. En la costa atlántica, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia están bajo aviso, igual que gran parte de Florida, donde únicamente la zona sureste se libraría de las lluvias este lunes.