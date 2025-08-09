Trump exige a la UCLA un pago de $1.000 millones para recuperar los fondos federales de investigación congelados

La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en una imagen de archivo Etienne Laurent / AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de agosto, 2025

La Administración del presidente Donald Trump está exigiendo a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) un pago de $1.000 millones para restablecer los cientos de millones en fondos federales para investigación que fueron suspendidos recientemente, según un borrador de acuerdo revisado por el New York Times.

La propuesta del Gobierno federal, que también impone a la institución un aporte de $172 millones destinado a un fondo de compensación a favor de las víctimas de violaciones de derechos civiles, es mucho mayor a otros desembolsos económicos realizados por otras universidades en distintas negociaciones con la Casa Blanca. Hasta ahora, el récord lo tenía la Universidad de Columbia, con $221 millones acordados a pagar; seguida por Brown University, con una cuenta de $50 millones a desembolsar.

El presidente de la Universidad de California, James B. Milliken, confirmó el viernes que la institución recibió un documento del Departamento de Justicia y lo está revisando. También sugirió que un pago tan alto es prácticamente inasumible.

“Como universidad pública, somos administradores de los recursos de los contribuyentes, y un pago de esta magnitud devastaría por completo al mejor sistema universitario público de nuestro país, además de infligir un gran daño a nuestros estudiantes y a todos los californianos”.

NEWS: University of California says the $1 billion settlement the Trump Administration is seeking against @UCLA would “completely devastate our country’s greatest public university system…” pic.twitter.com/dx3jjZ4OA5 — Jacob Wheeler (@JWheelertv) August 8, 2025

Julio Frenk, rector de UCLA, señaló por su parte que ya hay $584 millones en financiamiento de investigación suspendidos y en riesgo de perderse.

La medida remarca el esfuerzo de la Administración Trump por combatir el antisemitismo y reformar instituciones educativas que considera dominadas por ideales progresistas. De hecho, un acuerdo de esta magnitud también marcaría un precedente exitoso para el Gobierno federal y una batalla perdida para el resto de las instituciones que aún están en negociaciones con la Administración Trump y que planeaban pagar sumas menores para evitar extensos conflictos legales y problemas con la Casa Blanca.

Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, quien es uno de los potenciales candidatos demócratas para las elecciones del 2028, prometió que combatirá la presión federal.

“Lucharé con todas mis fuerzas para que eso no ocurra”, dijo refiriéndose a la oferta de $1.000 millones del DOJ. "Hay principios. Existe el bien y el mal, y haremos lo correcto, y lo que hace el presidente Trump está mal, y todo el mundo lo sabe".

Según el NYT, el borrador de acuerdo no solo contempla sanciones económicas, también exige a UCLA eliminar becas basadas en raza o etnia, suprimir declaraciones de diversidad en procesos de contratación y designar a un auditor externo especial del Gobierno para vigilar el cumplimiento de los términos.

El documento, además, incluye una cláusula para impedir que el Gobierno interfiera directamente en la libertad académica, las admisiones o el personal.

La Administración Trump mantiene negociaciones similares con universidades como Cornell y Harvard, que es, por ahora, la única casa de estudio grande que ha llevado el caso a los tribunales. No está claro si UCLA seguirá el mismo camino que Harvard o buscará un acuerdo multimillonario, mucho mayor al de Columbia o Brown.