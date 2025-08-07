Capturan a un sospechoso por la muerte de una mujer y el intento de asesinato de dos oficiales en Chesapeake, Virginia

Publicado por Santiago Ospital 7 de agosto, 2025

Un hombre de 39 años fue arrestado por presuntamente haber asesinado a una mujer y herido a dos oficiales en Virginia. Identificado por las autoridades como Shaun M. Boker, enfrentará nueve cargos incluyendo asesinato de primer grado e intento de asesinato a un agente del orden.

Pasadas las 10 pm del miércoles, al acercarse a un apartamento en respuesta a una denuncia de violencia doméstica, oficiales del Departamento de Policía de Chesapeake "escucharon a una mujer dentro de la residencia que gritaba pidiendo ayuda”, según relató luego el cuerpo local.

"Mientras los agentes intentaban forzar la puerta principal para prestar ayuda, un sospechoso desconocido comenzó a dispararles a través de la puerta desde el interior del apartamento", continuó. Dos oficiales resultaron heridos. Los tres heridos fueron trasladados a un hospital cercano, donde la mujer murió. Los agentes no corren riesgo.

El atacante logró darse a la fuga. En una primera actualización pública, la Policía distribuyó una foto de Boker y pidió al público ayuda para localizarlo, advirtiendo que "se le considera armado y peligroso”.

Boker fue capturado en la Ciudad de Portsmouth recién al día siguiente, cerca de las 8:24, tras un "breve enfrentamiento" con los uniformados de la urbe.