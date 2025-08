Decenas de estadounidenses detenidos por intentar matar y amenazar a agentes del ICE

Publicado por Just The News 3 de agosto, 2025

Decenas de estadounidenses han sido detenidos por intentar o amenazar de muerte a agentes del ICE en las últimas dos semanas, entre ellos en Texas, Ohio y Washington, D.C.

En Texas, tras una semana de persecución, los agentes del FBI localizaron y detuvieron a Benjamin Hanil Song, el último presunto tirador implicado en una emboscada planeada para el 4 de julio en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos cerca de Dallas.

Song, ex reservista del Cuerpo de Marines de EE.UU., compró cuatro de las armas asociadas a la emboscada, según la denuncia penal. Fue acusado de tres cargos de intento de asesinato de agentes federales y tres cargos de descarga de un arma de fuego en relación con un delito de violencia.

Los ataques contra agentes del ICE aumentaron más de un 830% en un año

Era la decimocuarta persona detenida después de que un agente del Departamento de Policía de Alvarado recibiera un disparo en el cuello y sobreviviera. El 8 de julio, se emitieron órdenes de arresto en el condado de Johnson por "Ayuda al terrorismo, asalto agravado con un arma mortal a un servidor público y participación en el crimen organizado". Fue aprehendido ocho días después, dijo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos .

El director en funciones del ICE, Todd Lyons, dio las gracias al FBI por encontrarlo y detenerlo, y añadió que la retórica política liderada en gran medida por los demócratas ha dado lugar a un número sin precedentes de ataques contra agentes del ICE. En los primeros seis meses de este año, los ataques contra agentes del ICE aumentaron en más de un 830%, en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado, según informó el Departamento de Seguridad Nacional.

"Es horroroso que la retórica peligrosa, a menudo difundida por funcionarios electos, nos haya llevado a este punto, pero que esto sirva de ejemplo a otras personas que planean aterrorizar a los agentes federales del orden: Si atacas a los valientes hombres y mujeres que protegen a esta nación de peligrosos extranjeros criminales, te arrestaremos y te procesaremos con todo el peso de la ley", dijo Lyons.

#KistiNoem #DogmeatWalking

En Ohio, agentes del ICE Homeland Security Investigations y del FBI detuvieron al residente de Cincinnati Anthony Marcus Kelly después de que supuestamente hiciera múltiples amenazas en línea de disparar y matar a agentes del ICE. Se enfrenta a cargos por amenazar con agredir, secuestrar o asesinar a un funcionario federal y por transmitir comunicaciones que contenían amenazas de secuestrar o lesionar a otra persona.

Se inició una investigación después de que las fuerzas del orden tuvieran conocimiento de que un usuario de las redes sociales llamado "Slab" publicaba llamamientos a matar a funcionarios del ICE y afirmaba haber comprado armas de fuego para hacerlo. Los investigadores pudieron rastrear los mensajes hasta Kelly, dijo el ICE .

En un post, ICE dijo que escribió: "¿Por qué molestarse con estos malditos tribunales más. Los #Gestapedos no merecen nada más que el humo que viene para ellos de todos modos. #RevolutionIsTheSolution #DestroyICE son perros rabiosos que necesitan ser sacrificados. Incluyendo a #KristiNoem #DogmeatWalking".

"Amenazar con matar a un oficial federal no es protesta: es terrorismo"

En otro: "Estoy disparando a matar. No voy a dar un **** sobre vuestros nombres, quiénes sois, o cualquier otra cosa", según la investigación.

"Permítanme ser meridianamente claro: Amenazar de muerte a un agente federal no es protesta - es terrorismo", dijo Lyons. "Las violentas amenazas de Anthony Kelly, aunque repugnantes y completamente desquiciadas, son un síntoma de un problema mayor: Los políticos están tratando de convertir a nuestros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en objetivos asustando a sus electores y azuzándolos en un frenesí en un vacío libre de hechos".

"Esto es lo que ocurre cuando los activistas anti-ICE no se dan cuenta o no les importa que estamos ahí fuera arrestando a violadores, asesinos y pederastas que están en este país ilegalmente. Ya basta. Cualquiera que atente contra el personal del ICE se encontrará con una justicia rápida e implacable."

"Llamar a la violencia contra las fuerzas del orden no está protegido por la Primera Enmienda"

"Llamar a la violencia contra las fuerzas de seguridad federales no está protegido por la Primera Enmienda", añadió el agente especial en funciones del HSI Detroit Jared Murphey. "Con gran riesgo personal, los agentes y oficiales del ICE hacen cumplir fielmente las leyes aprobadas por nuestros representantes en el Congreso. Si los miembros del público no están de acuerdo con las leyes de nuestra nación, tienen que escribir a sus representantes, no amenazar con violencia a los encargados de cumplir la ley."

En Washington, D.C., la residente local Sydney Lori Reid fue detenida acusada de agredir a agentes federales que ayudaban a trasladar a un miembro de una banda internacional en el Centro de Detención Central de D.C.. Fue acusada de agredir, resistirse u obstaculizar a ciertos agentes o empleados, anunció el ICE.

"Sydney Lori Reid agredió activa e intencionadamente a agentes de las fuerzas del orden federales mientras custodiaban a dos aparentes miembros de bandas e individuos peligrosos", declaró el agente especial en funciones del ICE HSI en Washington, D.C. Christopher Heck. "Sus acciones podrían haber provocado lesiones graves a los agentes federales, así como que dos delincuentes extranjeros se fugasen de la justicia y reincidiesen en nuestra comunidad de Washington, D.C.".

© Just The News