Jeffrey Epstein: ¿quién fue el influyente financista convicto que ahora divide a las bases del partido republicano?

Publicado por Carlos Dominguez 19 de julio, 2025

Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense y delincuente sexual convicto que fue acusado de tráfico sexual en serie de mujeres y niñas.

Gracias a su exitosa carrera financiera, Epstein se convirtió en multimillonario y desarrolló un círculo social que incluía individuos extremadamente ricos, políticos prominentes e incluso miembros de la realeza. Mientras estaba encarcelado y a la espera de un juicio federal por tráfico sexual, Epstein se suicidó ahorcándose.

Las preguntas sobre la existencia de una "lista de clientes" supuestamente mantenida por el financista han sacudido la segunda Administración Trump.

Los años de formación

Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York y fue el primero de dos hijos de Paula Epstein y Seymour Epstein. Su madre era ama de casa y su padre trabajaba como jardinero en el Departamento de Parques de Nueva York.

Durante su adolescencia asistió al liceo Lafayette de Gravesend, en Brooklyn. El joven era un estudiante que tenía un talento particular para las matemáticas.

Se graduó en 1969, habiéndose saltado dos cursos. Ese mismo año se inscribió en la Cooper Union for the Advancement of Science and Art, donde estudió hasta 1971, cuando se trasladó al Instituto Courant de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York (NYU) en donde estudió tres años, pero nunca se graduó.

En 1974, a pesar de no haberse licenciado, Epstein empezó a dar clases de física y matemáticas en la escuela privada Dalton de Manhattan, muchos de cuyos alumnos pertenecían a familias de la élite.

Su exitosa y extraña carrera como financiero

Epstein impresionó tanto al padre de un alumno con su inteligencia que el padre recomendó Epstein a Alan ("Ace") Greenberg, entonces consejero delegado de la empresa de inversiones de Wall Street Bear Stearns y también padre de un alumno de Dalton.

En 1976, Epstein fue despedido de Dalton y poco después empezó a trabajar en Bear Stearns.

En 1980, cuatro años después de incorporarse a la empresa, Epstein fue nombrado socio comanditario. Sin embargo, en 1981 abandonó la compañía para dirigir sus propios negocios. Por aquel entonces, la situación financiera personal de Epstein, así como sus prácticas empresariales, se volvieron cada vez más turbias.

Algunos de sus socios durante la década de los 80 afirmaron que se refería a sí mismo como un "cazarrecompensas" que recuperaba el dinero robado para los ultra ricos.

En 1988, Epstein fundó J. Epstein & Company, una consultora que prestaba servicios de gestión monetaria a particulares con un patrimonio neto de más de $1.000 millones.

En los años 90, Epstein empezó a dirigir sus negocios desde la isla de Santo Tomás, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos -un paraíso fiscal-, donde era propietario de la cercana isla de Little St. James.

El financiero llevaba un registro de las personas que viajaban en su jet privado. Entre las personas que figuraban en el registro estaban el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, el destacado abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Harvard Alan Dershowitz, y el príncipe Andrés, duque de York.

Una primera convicción por crímenes sexuales

En 2005, la Fiscalía de Palm Beach inició una investigación contra Epstein por prostitución de menores.

El FBI no tardó en involucrarse. Empezaron a surgir más acusaciones y, para cuando el fiscal federal del distrito sur de Florida Alexander Acosta empezó a armar un caso penal, el número de presuntas víctimas había llegado a unas 40.

En 2008, Epstein evitó un juicio federal al pactar un controvertido acuerdo de culpabilidad por cargos menores de solicitud de prostitución, cumpliendo 13 meses bajo un régimen de “libertad laboral” y obteniendo inmunidad para posibles cómplices. Este trato fue duramente criticado por proteger a terceros implicados y por la opacidad en la identificación de otros responsables.

La extraña muerte de Jeffrey Epstein

En 2018, un reportero de investigación del Miami Herald identificó a unas 80 presuntas sobrevivientes de abuso sexual por parte del financista o sus asociados. El informe dio lugar a nuevos exámenes de las acusaciones de delitos sexuales contra Epstein, y en 2019 se inició una nueva causa penal federal contra él.

En julio fue detenido en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey, acusado de tráfico sexual y recluido sin fianza. En agosto, Epstein fue encontrado en su celda de Manhattan con lesiones que indicaban que se había suicidado ahorcándose.

En 2022, Ghislaine Maxwell, la compañera sentimental de Epstein, fue condenada por ayudar al financiero en la obtención y abuso sexual de menores de edad.

Un jurado federal la encontró culpable de cinco cargos, incluidos conspiración y tráfico sexual de menores, imponiéndole una sentencia de 20 años de prisión.

En 2023, los bancos JPMorgan Chase y Deutsche Bank AG fueron acusados en demandas civiles de permitir que Epstein cometiera delitos sexuales.