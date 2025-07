Texas: el balance de muertos por las inundaciones asciende a 50

Publicado por Alejandro Baños 6 de julio, 2025

(Con información de AFP) Las devastadoras inundaciones que azotan el centro de Texas dejaron ya un balance de 50 muertos, entre ellos 15 menores, según informaron las autoridades.

Mientras, los servicios de emergencias continúan buscando a decenas de desaparecidos, incluidos menores.

La mayoría de los cuerpos sin vida se hallaron en el condado de Kerr, tal y como confirmó el sheriff Larry Leitha. "Hemos recuperado a 43 personas fallecidas en el condado de Kerr. Entre ellas, hay 28 adultos y 15 niños", informó, en declaraciones recogidas por AFP.

En el condado de Travis murieron cuatro personas y 13 están desaparecidas, dijo a la AFP el director de la oficina de información pública, Hector Nieto.

El cuerpo de una mujer de 62 años fue encontrado en el condado de Tom Green, informó la policía; mientras dos personas más murieron en el condado de Burnet.

De las aproximadamente 750 niñas que asistían a un campamento de verano cristiano a orillas del río Guadalupe, 27 están desaparecidas, dijo por su lado Dalton Rice, dirigente municipal de la ciudad de Kerrville.

Las autoridades federales, estatales y locales establecieron un plan coordinado para intentar encontrar a los desaparecidos y para rescatar los cuerpos sin vida de las víctimas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, viajó hasta Texas para trabajar mano a mano con el gobernador Greg Abbott. Las autoridades desplegaron todos los recursos posibles.

"Nuestros corazones están con los afectados por las inundaciones del centro de Texas. Agradezco al gobernador Abbott, a los funcionarios estatales y a la Guardia Costera de los Estados Unidos por su rápida y heroica respuesta. El presidente Trump se ha comprometido a desplegar todos los recursos federales para unificar a las familias, rescatar a los desaparecidos y devolver a los seres queridos recuperados con prontitud", señaló Noem tras mantener una primera reunión con Abbott.

"He visitado el campamento Mystic. Tanto el campamento como el río que corre a su lado han sufrido unos estragos que no he visto en ninguna catástrofe natural. La altura a la que el agua llegaba a las cabañas era espantosa. No pararemos hasta encontrar a todas las chicas que estaban en esas cabañas", afirmó el gobernador de Texas.

Según se informó, las intensas precipitaciones provocaron que el caudal del río Guadalupe se triplicase en cuestión de minutos, derivando en un violento desbordamiento del agua que arrasó todo lo que se cruzaba a su paso.