Muere Michael Madsen, uno de los predilectos de Quentin Tarantino

Publicado por Alejandro Baños 3 de julio, 2025

El actor Michael Madsen, conocido por sus papeles en películas de culto como Thelma & Louise (1991), Wyatt Earp (1994) o Donnie Brasco (1997), murió a los 67 años tras sufrir una para cardiorrespiratoria.

La noticia fue confirmada por su representante. El intérprete fue hallado sin pulso en su vivienda ubicada en Malibú (California) y los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Al margen de las películas mencionadas, Madsen será recordado por ser uno de los actores predilectos de Quentin Tarantino. Apareció en numerosas películas del afamado director, en algunas con un rol más protagonista que en otras.

Entre esos filmes, destaca su aparición en Reservoir Dogs (1992), en Kill Bill (2003) y en su secuela (2004), en The Hateful Eight (2015) y en Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Además de Tarantino, Madsen fue dirigido por otros directores de renombre, como, por ejemplo, Robert Rodriguez.