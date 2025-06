Las protestas contra el ICE, impulsadas en parte por una organización revolucionaria comunista vinculada al PCCh y un millonario del sector tecnológico

Publicado por Just The News 11 de junio, 2025

Un grupo revolucionario declaradamente comunista con vínculos con una red de financiación marxista relacionada con China ha estado al frente de la organización de protestas en todo el país contra las medidas enérgicas de la Administración Trump contra la inmigración ilegal por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), incluidas las protestas que derivaron en violentos disturbios en partes de Los Ángeles.

El Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL) -que llama abiertamente a la revolución para derribar el actual sistema estadounidense y que simpatiza públicamente con regímenes comunistas asesinos- ha sido líder en la organización e impulso de manifestaciones contra el ICE en Los Ángeles, así como en otras ciudades del país.

El presidente Donald Trump activó elementos de la Guardia Nacional de California para ayudar a sofocar la violencia anti-ICE en Los Ángeles. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que los marines estacionados en Camp Pendleton también están siendo desplegados "para restablecer el orden".

¿Primera Enmienda o derecho a amotinarse?

"¡Paren las redadas! La Guardia Nacional FUERA de Los Ángeles" dijo el PSL el domingo en un extenso comunicado. "El despliegue de la Guardia Nacional es un intento desesperado de intimidar a la gente para que no ejerza sus derechos de la Primera Enmienda. Si pueden salirse con la suya en Los Ángeles, entonces eso solo envalentonará a la Administración Trump para usar una fuerza represiva cada vez mayor en todo el país, contra cualquier expresión de disidencia independientemente del tema en cuestión". Para aquellos que creen en los derechos de los inmigrantes, para aquellos que creen en la democracia, para toda la clase trabajadora - ¡ahora es el momento de tomar las calles en protesta!"

"Si no hubiera 'ENVIADO A LOS TROPAS' a Los Ángeles las últimas tres noches, esa otrora hermosa y gran Ciudad estaría ardiendo hasta los cimientos ahora mismo", dijo Trump en su cuenta de Truth Social el martes.

El PSL también ha estado llevando a cabo la campaña "No abras para ICE", tanto en inglés como en español, que dice: "¡No dejes que Trump y el ICE ganen sin luchar!". Con papeles o sin ellos, todos tienen ciertos derechos que pueden usar cuando un agente está tratando de deportarlos. Somos trabajadores con dignidad y merecemos quedarnos donde estamos."

La dirección y las actividades del PSL están estrechamente vinculadas a grupos de extrema izquierda reforzados por la red financiera del acaudalado empresario marxista Neville Roy Singham, que vendió su empresa tecnológica ThoughtWorks en 2017 y ha utilizado el dinero para financiar emprendimientos abiertamente comunistas en todo el mundo.

Una "incubadora" comunista

Singham ha sido descrito como "camarada" de People's Forum, un grupo revolucionario marxista con sede en Nueva York, y que lo respalda financieramente. El grupo se autodenomina "una incubadora de movimientos para la clase trabajadora y las comunidades marginadas para construir la unidad a través de las líneas históricas de división en el país y en el extranjero".

Esa incubación ha sido esencial para respaldar los campamentos ilegales de la Universidad de Columbia y las protestas por Mahmoud Khalil, como Just the News detalló en múltiples y extensos reportajes de investigación. El foro y el PSL comparten una serie de conexiones. Singham también ha apoyado financieramente a otros grupos marxistas vinculados al PSL.

"Estamos unidos en nuestra creencia de que el capitalismo -el sistema en el que toda la riqueza y el poder están en manos de un minúsculo grupo de multimillonarios y su Estado- es el origen de los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad hoy en día", afirma el PSL en su página web. "Debe ser sustituido por el socialismo".

El PSL no respondió a la solicitud de comentarios de Just the News. Singham no respondió a una solicitud de comentario que le envió Just the News a través del sitio web de su empresa ThoughtWorks.

El PSL dice que tiene docenas de células en todo el país - y las ha activado para combatir los esfuerzos de la administración Trump para tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

El PSL y los violentos disturbios en Los Ángeles

El PSL desempeñó un papel clave en la organización de algunas de las protestas y manifestaciones anti-ICE de Los Ángeles este pasado fin de semana. Fotografías tomadas por Los Angeles Times muestran que algunos de los carteles que ondeaban los manifestantes fueron producidos, al parecer, por PSL.

"La gente de Los Ángeles y las áreas circundantes han tomado una postura valiente contra el reinado de terror de Trump dirigido a las familias inmigrantes. En respuesta, la administración ha etiquetado falsamente a los que toman las calles en protesta por la brutal guerra contra los inmigrantes como 'alborotadores' y ha llamado a miles de soldados de la Guardia Nacional para una represión", dijo PSL en un largo screed el lunes.

"Pero la gente no se amilana: en Los Ángeles y en todo el país, las protestas continúan con más determinación si cabe. Este podría ser un punto de inflexión en el que toda la clase trabajadora se una para hacer retroceder los esfuerzos de Trump por destrozar nuestros derechos básicos y nuestra dignidad."

El grupo comunista había tuiteado el viernes que "miles marchan en Los Ángeles contra un bombardeo de múltiples redadas del ICE" e incluyó un vídeo de la manifestación.

El PSL twitteó el domingo sobre "MOVILIZACIÓN MASIVA. ICE FUERA DE LA. GUARDIA NACIONAL FUERA". A continuación, organizó una manifestación ese mismo día frente al Ayuntamiento de Los Ángeles.

A continuación, el grupo compartió numerosos vídeos de las concentraciones contra el ICE en toda la ciudad, con numerosos pies de foto que expresaban la opinión del PSL sobre los acontecimientos del día: "¡El pueblo sigue defendiendo con razón la justicia para las comunidades inmigrantes frente a la creciente represión del Estado!... Miles de personas en Los Ángeles han dejado claro que seguirán defendiendo a las familias inmigrantes contra las deportaciones, ¡incluso ante la creciente represión!... Miles de personas han tomado la autopista y detenido el tráfico en Los Ángeles para enviar a la administración Trump un poderoso mensaje de que el pueblo exige el fin de la guerra que se está librando contra las comunidades inmigrantes... Policías con equipo antidisturbios completo se desplegaron contra los manifestantes en LA que exigían el fin de las deportaciones."

PSL continuó sus esfuerzos el lunes, tuiteando que "miles se están manifestando en el centro de LA contra ICE, mientras la agencia continúa aterrorizando a la gente de Los Ángeles, secuestrando a nuestros vecinos, amigos y familias."

El PSL también lidera protestas contra el ICE en otros lugares

PSL también ha organizado, acogido o participado en otras múltiples protestas y manifestaciones contra ICE en otros lugares de California - incluyendo San Francisco, Sacramento, y Fresno- y en todo el país.

En sus redes sociales, el PSL promocionó las manifestaciones contra el ICE celebradas en las ciudades texanas de Austiny Houston; en la Ohio ciudades de Clevelandy Columbus; en Providence, Rhode Island; en Chicago, Illinois; y en Washington, DC..

Según informó Breitbart News, el PSL organizó una protesta contra el ICE en San Antonio, Texas, y el medio "observó que los carteles proporcionados y llevados por los miembros del PSL en San Antonio eran idénticos a los que llevaban los miembros del PSL en las manifestaciones de Los Ángeles."

Los medios de comunicación han señalado el papel del PSL en otras protestas contra el ICE en Texas, como en Dallas, Waco y San Antonio. También han informado sobre el papel del PSL en manifestaciones de este tipo en Louisville, Kentucky, y Raleigh, Carolina del Norte. El PSL dijo en Instagram que estaba planeando manifestaciones en Richmond, Virginia a finales de esta semana. Al parecer, el grupo también está planeando una manifestación contra el ICE en Anchorage, Alaska este fin de semana.

El grupo marxista también emitió un extenso comunicado el lunes criticando el amplio alcance de la ofensiva contra la inmigración ilegal -denominada Operación Maremoto - llevada a cabo por el ICE en coordinación con el gobernador Ron DeSantis (republicano de Florida).

"He insistido en que Florida sea la punta de la lanza en lo que respecta al apoyo estatal a la aplicación de la ley federal de inmigración", dijo DeSantis en mayo. "El éxito de la Operación Maremoto es prueba de nuestro compromiso".

Al PSL no le hizo ninguna gracia.

Los vínculos de PSL con la red de financiación vinculada a CCP, al descubierto

El PSL está estrechamente vinculado a varios grupos que forman parte de la red de financiación de Neville Singham, entre ellos el Foro Popular de orientación marxista, el de extrema izquierda BreakThrough News, y el Fondo de Justicia y Educación de Singham.

El Network Contagion Research Institute (NCRI), que dice que su plataforma desempeña un "papel crítico en la identificación y previsión de amenazas emergentes" para EEUU, evaluó el año pasado que PSL "comparte considerables conexiones fiscales y de personal" con "miembros de la cartera de donantes de la 'Red Singham'".

El Foro del Pueblo es un grupo revolucionario marxista procomunista, prochino y antiisraelí. El grupo ha producido docenas de lo que describe como material didáctico, muchos de ellos pro PCCh. El foro etiquetó PSL en Twitter en marzo en un post sobre las próximas protestas de "Todos a la calle por Mahmoud Khalil" y "Shut It Down For Palestine".

El NCRI argumentó el año pasado que 2024 el Foro del Pueblo está "estrechamente aliado" con PSL. Ben Becker es un "miembro fundador" del PSL y organizador nacional de la coalición de extrema izquierda ANSWER. También figura como "instructor" en el sitio web del Foro Popular, donde ha impartido clases sobre "Lenin y el camino a la revolución" y la "Historia del Manifiesto Comunista".

"¿Qué parte del diagnóstico de Marx sobre el capitalismo no es correcta?", Becker preguntó retóricamente en Twitter en 2023.

La cuenta X de Becker lo describe como "Director de la coalición ANSWER, fundador del Partido por el Socialismo y la Liberación, y presentador del Programa Socialista".

La Fundación Heritage evaluó en 2024 que "otro grupo financiado por Singham, ANSWER, es una operación de fachada del Partido por el Socialismo y la Liberación."

La dirigente marxista Claudia De La Cruz dijo en una entrevista de 2024 sobre su campaña como candidata del PSL a la presidencia de Estados Unidos que "cofundé y codirigí... el Foro del Pueblo". El foro dice que De la Cruz "es miembro del comité central de El Partido Socialismo y Liberación" y que "en 2018, cofundó El Foro del Pueblo." De La Cruz figura como directora en el foro en registros fiscales.

Los formularios fiscales de BreakThrough Media muestran que muchos de los principales dirigentes del grupo también están vinculados al PSL.

El NCRI también detalló vínculos más profundos entre PSL y los esfuerzos marxistas de Singham en su informe del año pasado, señalando que "BT Media fue fundada en 2020 por Ben Becker, miembro fundador de PSL" y que "las oficinas clave y el equipo editorial de BT News están igualmente dominados por miembros de PSL."

Esto incluye a De la Cruz como "secretaria y directora de BT Media, así como candidata del PSL a las elecciones presidenciales de 2024"; Karla Reyes como "presidenta y directora de BT Media y compañera de fórmula de De la Cruz en la campaña presidencial del PSL de 2024"; Yari Osorio, "tesorera y directora de BT Media y candidata a la vicepresidencia del PSL en 2012"; y Eugene Puryear, "presentador y productor de BT Media" y también "candidato a la vicepresidencia del PSL en 2008 y 2016"."

El grupo evaluó que "el grado de solapamiento entre BT Media y PSL en sus equipos ejecutivos y editoriales es tan significativo que se puede concluir fácilmente que el primero está sirviendo funcionalmente como portavoz del segundo."

El medio de extrema izquierda BreakThrough News ha compartido en los últimos días contenidos anti-ICE similares -y a veces idénticos- a los compartidos por PSL, y BreakThrough ha promocionado directamente el trabajo de PSL múltiples veces. Network Contagion informó de que Ben Becker, miembro fundador de PSL, había fundado BreakThrough en 2020.

La Red Contagio publicó un informe de 2024 en el que se concluía que BT Media es "conocida por promover intereses geopolíticos pro PCCh a través de su medio BreakThrough News, comparte numerosas conexiones fiscales y organizativas con otras organizaciones centrales de la Red Singham."

El Foro del Pueblo también "proporcionó subvenciones a BT Media en 2021 y 2022, además del importante apoyo financiero que BT Media recibió de otras entidades vinculadas a Singham", según el informe, y "estas subvenciones representan una parte sustancial de los ingresos de BT Media, que casi se duplicaron año tras año, pasando de 253.000 dólares en 2020 a un total de 951.000 dólares en 2022."

La Heritage Foundation también valoró el año pasado que BreakThrough News "ejemplifica la coordinación interna entre todos los tentáculos de la red Singham y del ecosistema en general."

Un "torrente de dinero oscuro"

BreakThrough News también forma parte de la International People's Media Network, que se describe como "una red de proyectos de medios independientes de todo el mundo que colaboran, trabajando colectivamente para elevar las voces y las historias de la gente."

Un informe del Daily Beast reveló que "todas las filiales de la International People's Media Network... parecen beber del mismo torrente de dinero negro que mana de las cuentas bancarias y organizaciones sin ánimo de lucro del magnate tecnológico Neville 'Roy' Singham". El medio afirma que "los documentos presentados al Servicio de Impuestos Internos y a la Oficina de Organizaciones Benéficas del Estado de Nueva York muestran que BreakThrough News es una organización sin ánimo de lucro que ha obtenido la mayor parte de su financiación del Fondo de Justicia y Educación".

El medio dice PSL "aparece como grupo aliado de la Red Internacional de Medios Populares en su página web".

The People's Forum y BreakThrough News también se enumeran compartiendo la misma dirección en la ciudad de Nueva York. New Lines Magazine describe BreakThrough News como "alojada dentro de la oficina de The People's Forum New York".

The Free Beacon anteriormente también informó de que dirigentes clave del Foro del Pueblo "ocupan altos cargos en el Fondo de Justicia y Educación de Singham." El director ejecutivo del Foro, Manolo De Los Santos, también figura como director y secretario en el fondo, según registros fiscales.

De Los Santos también está afiliado al PSL y ha sido presentado en actos promovidos por el PSL y ha escrito artículos compartidos en el sitio web del PSL.

El PSL y la revolución comunista en América

El "Programa del Partido por el Socialismo y la Liberación" -esencialmente la plataforma política del PSL- declara que los miembros del grupo son "marxistas en Estados Unidos". La plataforma hace muchos llamamientos a la revolución comunista.

"El capitalismo no puede ser expulsado del poder por votación, será necesaria una revolución", dice el PSL, y añade: "El Partido por el Socialismo y la Liberación se dedica a construir un partido obrero revolucionario en Estados Unidos [...] Para la clase obrera, la revolución es una necesidad y un derecho. Los aspectos más brutales del capitalismo no desaparecerán a menos que haya una revolución socialista. Sólo una revolución puede acabar de una vez por todas con el dominio de los capitalistas".

La plataforma presidencial de 2024 del grupo de extrema izquierda se oponía esencialmente a todos los esfuerzos de la política exterior estadounidense para enfrentarse a sus adversarios.

"La nueva Guerra Fría contra China y Rusia debe terminar, junto con la agresión asociada como la guerra por poder en Ucrania, los envíos militares masivos a Taiwán, o cualquier y toda acumulación militar contra cualquier nación objetivo", dijo el PSL. "La vasta red de bases militares que el Pentágono mantiene en otros países debe cerrarse inmediatamente. Exigimos la abolición de la alianza militar OTAN y AFRICOM. Deben levantarse las crueles sanciones económicas impuestas a países de todo el mundo, como Cuba, Venezuela, Zimbabue, Eritrea, Corea del Norte e Irán. Toda la ayuda estadounidense al apartheid israelí debe terminar inmediatamente".

La "Escuela de Liberación" del PSL

El grupo comunista también alberga un "Escuela de la Liberación" en línea que dice ser un "sitio educativo para activistas y luchadores."

"Además de artículos en profundidad, análisis y documentos del Partido, la Escuela de la Liberación ofrece un número creciente de cursos en línea, así como guías de estudio y discusión para ayudar a una nueva generación de revolucionarios a aprender, estudiar y aplicar la teoría marxista", dice PSL.

Hay docenas de lecciones bajo la categoría de "Fundamentos del marxismo" y docenas de lecciones bajo la categoría de "Teoría marxista", así como más de una docena de lecciones bajo la categoría de "La Unión Soviética".

PSL dice que en una lección -"Lenin y el camino a la revolución"- Becker de PSL "enseña la vida y el legado de Lenin, la formación del leninismo y los caminos revolucionarios que generó en todo el mundo."

Becker también elaboró una lección para PSL y el Foro del Pueblo sobre "La historia del Manifiesto Comunista."

"¡Viaja con El Foro del Pueblo a través de una máquina del tiempo hasta cuando se escribió el Manifiesto Comunista!", dice la web. "Aprenderás sobre las fuerzas políticas y económicas que hicieron que escribir el Manifiesto no sólo fuera posible, sino necesario. Este texto creó ondas internacionales y atemporales, inspirando a las masas a organizarse para luchar por una sociedad dirigida por los trabajadores en todo el mundo."

El PSL abraza las dictaduras comunistas

El grupo de extrema izquierda también ha celebrado a varios dictadores comunistas.

El PSL ha elogiado la toma del poder en China por parte del Partido Comunista Chino. "La victoria habría sido inimaginable sin la existencia del Partido Comunista Chino y el extraordinario ejército que creó, el Ejército Popular de Liberación", dice el sitio web del PSL . "El gobierno dirigido por el PCCh trazó el rumbo para construir una nueva sociedad socialista".

Becker, cofundador del PSL, también escribió un artículo para el sitio web del grupo comunista en el que intentaba blanquear la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989.

"La histeria generada en torno a la 'masacre' de la plaza de Tiananmen se basó en una narración ficticia sobre lo que realmente ocurrió cuando el gobierno chino finalmente despejó la plaza de manifestantes el 4 de junio de 1989", afirma Becker. "La demonización de China fue muy eficaz. Casi todos los sectores de la sociedad estadounidense, incluida la mayor parte de la 'izquierda', aceptaron la presentación imperialista de lo ocurrido."

El PSL también ha declarado repetidamente su amor por la Cuba dirigida por los comunistas, escribiendo en enero: "¡Estamos con la Revolución Cubana! ... Hoy, en el 66 aniversario de la victoria de la gran Revolución Cubana, en el Partido por el Socialismo y la Liberación enviamos nuestros cálidos saludos y solidaridad al pueblo cubano."

Tienda marxista "Liberación" del PSL

A pesar de ser abiertamente marxista, el PSL tiene una tienda online de "Liberación". Parte de la mercancía es bastante típica de la izquierda: un póster "Cancela el alquiler", un "Construir escuelas, no prisiones", y una equipación "Libertad para Palestina", pero gran parte de ella muestra los objetivos comunistas y revolucionarios del grupo.

Hay camisetas de Paul Robeson a la venta. Robeson -un famoso izquierdista- "apoyó y financió organizaciones dirigidas por comunistas", según la Sociedad de Historia Intelectual Afroamericana.

Un cartel "Estudio Revolucionario" muestra a una mujer leyendo El Manifiesto Comunista de Karl Marx, una pancarta en su casa con los sanguinarios dictadores Vladimir Lenin y Joseph Stalin, un cuadro en su casa con la hoz y el martillo comunistas y un libro de la comunista estadounidense Angela Davis.

Un cartel en el que se declara que "¡El futuro es comunista!" muestra a un niño pequeño vestido de guardia rojo del PCCh o de soldado del Ejército Popular de Liberación.

Y ahí hay un "póster diseñado a mano que ensalza a la líder y luchadora revolucionaria anticolonial vietnamita Nguyen Thi Binh". El Museo Nacional de Historia Americana dice que fue una "dirigente comunista y política vietnamita que negoció en la Conferencia de Paz de París en nombre del Viet Cong".

La postura proHamás del PSL

El PSL es abiertamente hostil a Israel y defendió los atentados terroristas de Hamás que asesinaron a cientos de civiles inocentes el 7 de octubre de 2023. "La implacable opresión, asesinato, tortura y ocupación llevada a cabo por el régimen de apartheid israelí ha precipitado una contraofensiva por parte de las fuerzas de resistencia palestinas. ... La falsa etiqueta de 'terrorismo' se está aplicando al pueblo palestino", dijo el grupo comunista el día del mortal ataque yihadista.

El PSL también dice: "¡La resistencia al apartheid y a la opresión de tipo fascista no es un crimen! Es el resultado inevitable para todos los pueblos que exigen la autodeterminación en lugar de vivir con el talón de la bota de los opresores en el cuello."

El PSL dijo en el primer aniversario de los atentados de Hamás que "hace un año surgió en Estados Unidos un movimiento de masas en solidaridad con Palestina que transformó el panorama político de este país.... El Partido por el Socialismo y la Liberación se une a tantas otras personas de todo el mundo en este compromiso: ¡mantendremos la lucha hasta que caiga la ocupación y Palestina sea libre del río al mar!".

Retroceder ante Elías Rodríguez

Elías Rodríguez, el asesino confeso de dos miembros del personal de la embajada israelí en la capital del país el pasado mes de mayo, tuvo una relación previa con una de las secciones locales del PSL.

"Esta violencia brutal y antisemita no tiene cabida en nuestro país ni en ningún lugar de la civilización", dijo el mes pasado la fiscal general Pamela Bondi al anunciar los cargos por asesinato. "Seguiremos los hechos y aseguraremos el castigo más severo posible para el autor de este crimen atroz, que robó a dos jóvenes maravillosos un futuro brillante juntos".

Rodríguez disparó y mató a Yaron Lischinsky, ciudadano israelí, y a Sarah Lynn Milgrim, ciudadana estadounidense, en la calle a la salida de un acto del Comité Judío Estadounidense. Al parecer, gritó:"Lo hice por Gaza. Palestina libre. Solo hay una solución, revolución intifada" tras el tiroteo.

En un artículo de 2017 en el sitio web Liberation News del PSL, Rodríguez fue fotografiado supuestamente en una protesta sosteniendo carteles distribuidos por ANSWER Coalition Chicago, y Rodríguez fue citado y descrito como miembro del PSL. El artículo ha sido borrado y el PSL ha negado cualquier asociación con el asesino.

"Nosotros rechazamos cualquier intento de asociar al PSL con el tiroteo de DC", tuiteó el PSL el 22 de mayo.

"Elías Rodríguez no es miembro del PSL. Tuvo una breve asociación con una rama del PSL que terminó en 2017. No sabemos de ningún contacto con él en más de 7 años. No tenemos nada que ver con este tiroteo y no lo apoyamos."

Neville "Camarada" Singham

Los vínculos del PSL con la red de financiación de Singham no son sorprendentes: el multimillonario tecnológico es un auténtico marxista.

"Durante meses hemos sido el blanco de una campaña que alega que nuestra financiación procede del 'dinero oscuro'. Hace unos años conocimos a Roy Singham, un camarada marxista que vendió su empresa y donó la mayor parte de su riqueza a organizaciones sin ánimo de lucro que se centran en la educación política, la cultura, y el internacionalismo", el Foro del Pueblo tuiteó en diciembre de 2021.

Singham se casó en 2017 con Jodie Evans, cofundadora del grupo de izquierda radical Code Pink. Su grupo se autoproclama antibelicista y se ha vuelto cada vez más prochino en los últimos años.

The New York Times informó de que Singham trabaja en Shanghái, que sus esfuerzos allí están vinculados al PCCh y que ha asistido al menos a un taller del PCCh sobre la promoción del partido a nivel mundial.

El medio también afirmó que Singham comparte oficinas con una empresa china de medios de comunicación llamada Maku Group. La página "Acerca de nosotros" del grupo chino -que ya ha sido eliminada pero que fue archivada por Wayback Machine en 2023- dice que el objetivo de la empresa es promover una visión positiva de China en todo el mundo.

Singham también escribió que había formado parte del Comité Central de la Liga de Trabajadores Negros Revolucionarios. La liga, según el Marxists Internet Archive, "desempeñó un papel clave en la inspiración del Movimiento de Liberación Negro y en la difusión de las ideas marxista-leninistas entre los trabajadores negros y los trabajadores en general." Al parecer, Singham trabajó como "consultor técnico estratégico" para el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, vinculado al gobierno chino, entre 2001 y 2008, según New Lines Magazine.

El entonces senador y ahora secretario de Estado Marco Rubio dijo al Departamento de Justicia Biden que "parece que organizaciones vinculadas a Neville Roy Singham, ciudadano estadounidense, han estado recibiendo instrucciones del PCCh".

"Niego categóricamente y repudio cualquier sugerencia de que soy miembro de, trabajo para, recibo órdenes de, o sigo instrucciones de cualquier partido político o gobierno o sus representantes", Singham dijo a The New York Times en 2023. "Me guío únicamente por mis creencias, que son mis opiniones personales de siempre".