Publicado por Virginia Martínez 7 de junio, 2025

Simone Biles acusó a la exnadadora Riley Gaines de estar "realmente enferma" por su activismo contra la participación trans en categorías femeninas. En una serie de tuits en las últimas horas, la gimnasta olímpica y la activista conservadora cruzaron acusaciones y burlas.

El ida y vuelta comenzó a raíz de una publicación de la liga de softball para escuelas superiores de Minnesota, que celebraba el campeonato obtenido el viernes por el equipo femenino de Champlin Park. Escuadra que cuenta con un lanzador transgénero.

"Comentarios off lol", escribió Gaines aludiendo a que la cuenta oficial de la liga había prohibido los comentarios en su publicación sobre el Champlin Park: "Era de esperar cuando su jugador estrella es un chico".

"Riley Gaines está verdaderamente enferma, [hace] toda esta campaña porque perdió una carrera", replicó Biles, aludiendo al quinto lugar que Gaines compartió con el trans Lia Thomas en los Campeonatos de la NCAA 2022. Competición que comenzó el activismo de Gaines. "Mala perdedora", insistió Biles.

"Debería estar animando a la comunidad trans, y tal vez encontrar una manera de hacer que los deportes sean inclusivos o crear una nueva vía donde los trans se sientan seguros en el deporte. Quizás una categoría transgénero ¡¡EN TODOS los deportes!!", escribió también la merecedora de 11 medallas olímpicas.

"Pero en lugar de eso... los intimida... Una cosa es segura: nadie en el deporte está a salvo con usted!!!!!".

Gaines no tardó en responder: "Esto es realmente decepcionante. No es mi trabajo ni el de ninguna mujer averiguar cómo incluir a los hombres en nuestros espacios". También dijo a Biles que, si quería, podía "glorificar a los hombres que roban campeonatos femeninos en su propia plataforma", pero que "los hombres no pertenecen al deporte femenino, y lo digo a toda voz".

El intercambio no terminó allí, después de que Biles escribiera a Gaines que "acose a alguien de su tamaño, que irónicamente sería un hombre", esta última insistió en que se sentía decepcionada. "¿Simone Biles siendo machista a costa de los sueños de las jóvenes? No tenía eso en mi cartón de bingo", sostuvo, antes de ridiculizar, en otra publicación, "el sutil indicio de body shaming (humillación corporal)" en las palabras de la gimnasta.

Lejos de dar por terminada la disputa, horas más tarde Gaines volvió a X para recordar el caso de Lawrence Larry Nassar, exmédico de la selección nacional de gimnasia. Biles fue una de las decenas de deportistas que acusaron a Nassar de abuso sexual, por lo que fue condenado a prisión en 2018.

"A pesar de los horribles abusos sexuales causados por un hombre de los que Simone Biles fue testigo y contra los que habló, [Biles] cree que las mujeres deben ser obligadas a desnudarse delante de hombres para validar los sentimientos de los hombres", escribió. Y también, no vinculado al caso Nassar: "¿Sabe cuántas medallas de oro tendría usted si su sueño 'inclusivo' se hiciera realidad? Cero".

En una publicación posterior, Gaines aclaró que esperaba que el exmédico pasase "el resto de su vida pudriéndose y siendo miserable en la cárcel", "a las gimnastas les falló un sistema que protegía a un hombre maltratador a expensas de la seguridad de las niñas". Sin embargo, aclaró que el tema de la participación trans era un asunto diferente:

"Los hombres no pertenecen al deporte femenino. A las atletas les sigue fallando un sistema que protege a los hombres abusivos a expensas de la seguridad de las niñas".

Comentando la publicación de otro usuario, dijo también que era una pregunta "excelente" para Biles si estaba de acuerdo con que, si Nassar se declaraba transgénero, debía ser trasladado a una prisión femenina.