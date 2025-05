Amber Heard anunció que acaba de ser madre de mellizos

Publicado por Alejandro Baños 12 de mayo, 2025

Amber Heard anunció, durante el Día de la Madre, que acaba de ser madre de mellizos.

La actriz, conocida por coprotagonizar, junto con Jason Momoa, la película de superhéroes Aquaman (2018) y su secuela, Aquaman and the Lost Kingdom (2023), confirmó que sus hijos se llaman Ocean y Agnes.

"El Día de la Madre de 2025 será uno que nunca olvidaré. Este año estoy más que encantada de celebrar la culminación de la familia que me he esforzado por construir durante años. Hoy comparto oficialmente la noticia de que he dado la bienvenida a mellizos a la familia Heard", escribió la actriz en un post en Instagram.

"Mi hija Agnes y mi hijo Ocean mantienen mis manos (y mi corazón) llenos", añadió.

Heard ya era madre de una niña llamada Oonagh Paige, nacida en 2021.

La actriz estuvo casada con el actor Johnny Depp, con quien acabó en los tribunales en uno de los conflictos judiciales más mediáticos de los últimos años. Heard, finalmente, perdió el juicio contra el actor, al que llegó a acusar de agresión física y sexual, y tuvo que indemnizarlo.

Tras ello, la actriz decidió mudarse a España. Tras su matrimonio con Depp, Heard, quien es bisexual, mantuvo una relación con el magnate Elon Musk y, posteriormente, con la fotógrafa Bianca Butti.