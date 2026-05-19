El ébola regresa en 2026: así se contagia la variante sin vacuna que preocupa a África y al mundo

Los mecanismos sanitarios en África tratan de controlar el nuevo brote de ébola (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 19 de mayo, 2026

El ébola volvió a instalarse en el centro de las alertas sanitarias internacionales. Mientras el mundo todavía arrastra lecciones y secuelas de la pandemia de covid, un nuevo brote detectado en África central reactivó la preocupación de autoridades médicas y organismos internacionales debido a su rápida expansión, su alta letalidad y un factor que genera inquietud adicional: la cepa actualmente involucrada no cuenta con vacunas ni tratamientos específicos aprobados.

La Organización Mundial de la Salud advirtió de que la situación evoluciona rápidamente y convocó reuniones de emergencia mientras equipos internacionales intentan contener nuevos focos de transmisión.

¿Qué es exactamente el ébola?

La enfermedad por el virus del ébola es una infección viral grave, rara y potencialmente mortal causada por un grupo de virus pertenecientes al género Orthoebolavirus. Fue identificada por primera vez en 1976 durante brotes simultáneos ocurridos en Sudán y en la actual República Democrática del Congo. Su nombre proviene del río Ébola, cercano a una de las zonas donde se registraron los primeros casos.

La enfermedad presenta tasas de mortalidad variables según la cepa y las condiciones de atención médica. En algunos brotes históricos la letalidad alcanzó niveles extremadamente elevados.

Los especialistas identificaron varias especies del virus, aunque tres fueron responsables de grandes brotes:

Virus Ébola (Zaire).

Virus Sudán.

Virus Bundibugyo.

La preocupación actual gira alrededor de esta última variante: Bundibugyo.

Cómo se transmite: uno de los puntos que más confusión genera

A diferencia de enfermedades respiratorias como el covid, el ébola no se transmite por el aire.

La infección ocurre mediante contacto directo con:

sangre

vómito

saliva

sudor

fluidos corporales

objetos contaminados

tejidos infectados

contacto con animales portadores

También puede propagarse durante cuidados médicos sin equipos adecuados o durante rituales funerarios donde existe contacto directo con personas fallecidas infectadas.

Los expertos remarcan que el virus se vuelve contagioso una vez aparecen síntomas.

Síntomas: cómo comienza la enfermedad

Uno de los desafíos del ébola es que sus primeras manifestaciones pueden parecerse a enfermedades comunes.

Los síntomas iniciales suelen incluir:

fiebre alta

cansancio intenso

dolor muscular

dolor de cabeza

debilidad

dolor de garganta

Posteriormente pueden aparecer:

vómitos

diarrea

erupciones cutáneas

alteraciones renales y hepáticas

hemorragias internas y externas en los casos más graves

El tratamiento temprano aumenta considerablemente las probabilidades de supervivencia.

El brote que cambió la historia

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​La epidemia afectó principalmente a Guinea, Liberia y Sierra Leona. Ese brote dejó más de 11.000 muertes y se convirtió en la epidemia de ébola más grave registrada hasta la fecha.

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​A partir de entonces comenzaron desarrollos acelerados de vacunas, sistemas de vigilancia epidemiológica y nuevos protocolos internacionales. Aunque el virus fue descubierto en los años setenta, el episodio más devastador ocurrió entre 2014 y 2016 en África occidental.​La epidemia afectó principalmente a. Ese brote dejóy se convirtió en la epidemia de ébola más grave registrada hasta la fecha.​A partir de entonces comenzaron desarrollos acelerados de vacunas, sistemas de vigilancia epidemiológica y nuevos protocolos internacionales.

¿Qué está pasando ahora?

La alarma mundial volvió a crecer en mayo de 2026 tras la aparición de un nuevo brote en el noreste de la República Democrática del Congo.

La situación preocupa por varios motivos:

Hay cientos de casos sospechosos.

Se reportaron decenas de muertes .

. Aparecieron infecciones fuera del área inicial.

Hubo casos asociados en Uganda .

. Trabajadores sanitarios también resultaron afectados.

La OMS informó que el brote comenzó en la provincia de Ituri y posteriormente se detectó expansión geográfica hacia otras zonas.

Reportes recientes señalan más de 500 casos sospechosos y más de un centenar de muertes bajo investigación, aunque las cifras continúan cambiando a medida que avanzan las pruebas y la vigilancia epidemiológica.

El problema que inquieta a los expertos: una variante sin vacuna aprobada

Uno de los factores que elevó la preocupación internacional es que el brote actual involucra la cepa Bundibugyo.

Las vacunas aprobadas actualmente fueron desarrolladas principalmente para otras variantes, especialmente la cepa Zaire. Para Bundibugyo todavía no existe inmunización autorizada ni terapias específicas aprobadas.

Esto obliga a centrar la estrategia en detección rápida; rastreo de contactos; aislamiento; apoyo médico intensivo y contención local.

Por el momento, los expertos internacionales dicen que las vacunas precalificadas para la cepa Zaire "no pueden utilizarse en la respuesta actual", dijo Anne Ancia, representante de la OMS en la República Democrática del Congo a la AFP.