Enfermedad de Lyme: qué es, sintomatología y por qué preocupa a las autoridades

Publicado por Diane Hernández 8 de abril, 2026

La enfermedad de Lyme se ha consolidado como la infección transmitida por vectores más común en el país, según datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Se trata de una enfermedad bacteriana que, aunque suele ser tratable, puede generar complicaciones graves si no se detecta a tiempo.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección causada principalmente por la bacteria Borrelia burgdorferi y, en casos más raros, por Borrelia mayonii. Se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas de patas negras del género Ixodes scapularis.

Los síntomas iniciales más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga y una erupción cutánea característica conocida como eritema migratorio. Sin tratamiento, la infección puede propagarse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, provocando afecciones como artritis, arritmias o trastornos neurológicos.

Distribución geográfica y riesgo en EEUU



Noreste

Atlántico medio

Medio oeste superior

Estas áreas concentran la mayor presencia de garrapatas portadoras de la bacteria, lo que eleva el riesgo de transmisión, especialmente durante los meses más cálidos. De acuerdo con los CDC , la enfermedad es más común en tres grandes regiones del país:Estas áreas concentran la mayor presencia de, lo que eleva el riesgo de transmisión, especialmente durante los meses más cálidos.

Estadísticas y alcance del problema

Las autoridades sanitarias estadounidenses estiman que cientos de miles de personas son diagnosticadas con enfermedad de Lyme cada año, aunque los casos reportados oficialmente son menores debido a subregistro.

El organismo destaca que:

Es la enfermedad transmitida por vectores más reportada en el país.

La vigilancia epidemiológica es clave para entender su expansión.

El cambio climático y la expansión del hábitat de las garrapatas podrían estar aumentando su alcance geográfico.

Además, instituciones como los National Institutes of Health han respaldado investigaciones que buscan mejorar el diagnóstico temprano y comprender mejor las secuelas a largo plazo.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico se basa en una combinación de síntomas, antecedentes de exposición a garrapatas y pruebas de laboratorio aprobadas por la FDA. Según los CDC, la mayoría de los casos puede tratarse con éxito mediante antibióticos durante unas pocas semanas.

Sin embargo, en algunos pacientes pueden persistir síntomas durante meses o incluso años, una condición conocida como síndrome post-tratamiento de Lyme.

Prevención: la clave para reducir el riesgo

Las autoridades insisten en que la mejor defensa es evitar las picaduras de garrapatas. Entre las recomendaciones principales se encuentran:

Usar ropa protectora en zonas boscosas o con vegetación alta.

o con vegetación alta. Revisar el cuerpo tras actividades al aire libre.

Retirar las garrapatas lo antes posible.

Consultar a un médico ante síntomas sospechosos.

Famosos que han padecido la enfermedad de Lyme



Justin Bieber , quien reveló en 2020 que había sido diagnosticado y que la enfermedad afectó su salud física y mental.

, quien reveló en 2020 que había sido diagnosticado y que la enfermedad afectó su salud física y mental. Bella Hadid , que ha documentado durante años su lucha contra la enfermedad y sus recaídas.

, que ha documentado durante años su lucha contra la enfermedad y sus recaídas. Yolanda Hadid , madre de Bella, también diagnosticada, quien ha impulsado la concienciación sobre el Lyme crónico.

, madre de Bella, también diagnosticada, quien ha impulsado la concienciación sobre el Lyme crónico. Alec Baldwin , que ha declarado haber sufrido episodios recurrentes compatibles con la enfermedad.

, que ha declarado haber sufrido episodios recurrentes compatibles con la enfermedad. Avril Lavigne, quien describió su experiencia como debilitante y prolongada.

Estos testimonios han contribuido a visibilizar una enfermedad que, pese a ser común, sigue siendo difícil de diagnosticar en algunos casos. La visibilidad de esta enfermedad ha aumentado en parte gracias a figuras públicas que han hablado abiertamente de su experiencia. Entre los casos más conocidos se encuentran:Estos testimonios han contribuido aque, pese a ser común, sigue siendo difícil de diagnosticar en algunos casos.

Un desafío persistente para la salud pública

El trabajo de los CDC incluye vigilancia epidemiológica, investigación, desarrollo de estrategias de prevención y educación tanto para el público como para profesionales de la salud. A medida que la enfermedad de Lyme continúa expandiéndose en Estados Unidos, las autoridades subrayan la importancia de la detección temprana y la prevención como herramientas clave para reducir su impacto.

El aumento de casos y la complejidad de sus síntomas mantienen a esta enfermedad en el centro de atención de la salud pública, en un contexto donde factores ambientales y sociales podrían seguir favoreciendo su propagación.