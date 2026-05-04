Brote letal en alta mar: tres muertos y varios infectados por sospecha de hantavirus en un crucero

Una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 4 de mayo, 2026

Tres pasajeros de un crucero que navegaba por el Atlántico han fallecido en medio de una alerta sanitaria por presunta infección de hantavirus, según informó la Organización Mundial de la Salud.

El organismo confirmó un caso mediante pruebas de laboratorio y señaló que existen otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una permanece en estado crítico en Sudáfrica.

Un brote inusual en alta mar

El foco de la alerta se sitúa en el crucero MV Hondius, que transportaba a unos 150 pasajeros de distintas nacionalidades.

La embarcación había zarpado desde Ushuaia (Argentina) con destino a las Islas Canarias (España), realizando escalas en múltiples puntos del Atlántico, incluida la Antártida, las Islas Malvinas, Georgia del Sur y varias islas remotas hasta llegar a Cabo Verde, donde permanece actualmente frente a la costa.

Según las autoridades sanitarias sudafricanas, algunos pasajeros fueron trasladados a centros médicos tras presentar síntomas graves de una infección respiratoria aguda no identificada en un primer momento.

Casos graves y fallecimientos

De acuerdo con la información oficial, dos de las muertes se produjeron a bordo del barco y una tercera tras el desembarque.

Uno de los pacientes confirmados, un ciudadano británico, dio positivo por hantavirus tras ser trasladado a un hospital en Sudáfrica. Otros afectados presentan síntomas graves y requieren atención médica urgente.

Las autoridades sanitarias han iniciado labores de rastreo de contactos en coordinación con organismos internacionales para evitar una posible propagación.

Investigación en curso recursos médicos para atender a pasajeros y tripulación.

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​No obstante, subrayó que aún no se ha determinado si el hantavirus está directamente relacionado con todas las muertes registradas durante el viaje.

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​Equipos sanitarios han subido a bordo para evaluar a los pasajeros sintomáticos, mientras se analiza la posibilidad de evacuaciones médicas. La empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions , aseguró que está colaborando con las autoridades y desplegandoy tripulación.​No obstante, subrayó que aún no se ha determinado si el hantavirus está directamente relacionado con todas las muertes registradas durante el viaje.​Equipos sanitarios han subido a bordo para evaluar a los, mientras se analiza la posibilidad de evacuaciones médicas.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad poco común transmitida principalmente por roedores, especialmente a través de la inhalación de partículas procedentes de sus excrementos u orina.

En sus primeras fases, provoca síntomas similares a los de la gripe —fiebre, dolor muscular y malestar general—, pero puede evolucionar hacia complicaciones respiratorias graves, insuficiencia pulmonar e incluso la muerte.

Aunque los cruceros suelen estar asociados a brotes de virus como el norovirus o la covid, los expertos destacan que este tipo de infección es extremadamente raro en este contexto.

Sin riesgo inmediato para la población

Las autoridades sudafricanas han pedido calma y aseguran que el riesgo para la población es bajo, ya que solo un número limitado de casos ha llegado al país.

La Organización Mundial de la Salud coordina actualmente una respuesta internacional junto a los países e islas implicados en la ruta del crucero, con el objetivo de contener cualquier posible brote.