La FDA aprueba un tratamiento contra la diabetes para niños de más de un año

Publicado por Diane Hernández 22 de abril, 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el uso en niños pequeños del tratamiento Tzield, utilizado para frenar la progresión de la diabetes tipo 1, anunció este miércoles el gigante farmacéutico francés Sanofi.

Hasta ahora, el tratamiento en el país estaba reservado para adultos y niños con más de ocho años de edad. Con la nueva medida, podrá ser empleada en niños de más de un año, según reportó la AFP.

El tratamiento no cura, pero ralentiza la progresión de la enfermedad

La aprobación de la agencia "subraya la importancia de actuar sobre el sistema inmunitario en una etapa temprana de la diabetes autoinmune tipo 1, con el fin de influir en la progresión natural de la enfermedad al retrasar la pérdida de producción de insulina por parte del páncreas", explicó Christopher Corsico, director global de desarrollo de Sanofi, en un comunicado.

El tratamiento no cura sino que ralentiza la progresión de esta enfermedad crónica al frenar la reacción autoinmune, explica la farmacéutica.

Actúa cuando la diabetes es detectable pero antes de la aparición de síntomas (fase 2) para frenar su evolución hacia la fase clínica de la enfermedad (fase 3), que requiere inyecciones de insulina para reducir la glucemia.

Un riesgo más elevado de progreso rápido e imprevisible

Kimber Simmons, profesora asociada de pediatría del Barbara Davis Center de Estados Unidos, destacó a la AFP que "esto es especialmente importante porque estos niños suelen presentar el riesgo más elevado de progreso rápido e imprevisible".

La Comisión Europea aprobó en enero la aplicación del mismo tratamiento de Sanofi bajo el nombre de "Teizeild", solamente a partir de los ocho años.

Sanofi adquirió en 2023 la empresa estadounidense de biotecnología Provention Bio por 2.900 millones de dólares, buscando reforzarse en los tratamientos contra la diabetes y las enfermedades inmunitarias.