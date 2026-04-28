Enfermedades crónicas en aumento: la obesidad revierte los avances en la salud pública

Publicado por Diane Hernández 28 de abril, 2026

Durante más de una década, los países desarrollados han impulsado políticas para mejorar la salud pública: menos contaminación, menos tabaquismo, mayor concienciación sobre el sedentarismo. Sin embargo, un fenómeno creciente está neutralizando buena parte de esos avances. La obesidad se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el aumento de enfermedades crónicas, según un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El documento advierte que, pese a décadas de esfuerzos, las enfermedades no transmisibles siguen en aumento y constituyen uno de los mayores desafíos sanitarios del siglo XXI. Este grupo incluye patologías como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las afecciones respiratorias crónicas, responsables de la mayoría de las muertes a nivel global.

Los países con más personas afectadas por obesidad (número absoluto)



China



Más de 400 millones de personas viven con sobrepeso u obesidad.

De ellas, se estima que más de 200 millones viven con obesidad.

Es el país con mayor número absoluto de personas afectadas en el mundo. India



Más de 180 millones de personas viven con sobrepeso u obesidad.

La obesidad está creciendo rápidamente en áreas urbanas y en población joven.

Es uno de los países donde la transición nutricional es más acelerada. Estados Unidos



Alrededor de 190 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad.

Más del 70% de los adultos presenta exceso de peso.

Más del 40% vive con obesidad. Lo que ocurra en estos países define la curva global. No necesariamente porque tengan las tasas más altas, sino porque tienen poblaciones enormes.

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​Pero si miramos proporciones, aparecen otros protagonistas de acuerdo al

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​En Estados Unidos, más del 40% de los adultos vive con obesidad.

En México y Chile, la obesidad ya es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.

En países del Golfo como Kuwait y Qatar, las cifras también superan el 40%. Y en varias islas del Pacífico, la obesidad es prácticamente la norma. Cuando se analiza el volumen total de población con sobrepeso u obesidad (todas las edades), tres países concentran la mayor carga mundial:Lo que ocurra en estos países define la curva global. No necesariamente porque tengan las tasas más altas, sino porque tienen poblaciones enormes.​Pero si miramos proporciones, aparecen otros protagonistas de acuerdo al Atlas de la Obesidad 2026

Un progreso desigual en salud pública

Desde 2010, múltiples indicadores han mostrado mejoras significativas en los países de la OCDE. Las políticas ambientales han contribuido a reducir la contaminación atmosférica, mientras que campañas de salud han logrado disminuir el consumo de tabaco y, en menor medida, el sedentarismo.

Estos avances, sin embargo, no han tenido un impacto uniforme. El informe señala que en el 43 % de los 51 países analizados se ha logrado reducir la incidencia de enfermedades no transmisibles. En estos casos, la mejora se atribuye principalmente a la disminución de factores de riesgo tradicionales como el tabaquismo o la mala calidad del aire.

Pero en el 57 % restante, la tendencia ha sido inversa.

La obesidad como factor determinante

El principal elemento que explica este retroceso es el aumento sostenido de la obesidad. Considerada ya una enfermedad crónica, su impacto va más allá del peso corporal: incrementa de forma significativa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer.

Según la OCDE, el crecimiento de la obesidad ha llegado a "anular completamente" los beneficios obtenidos por la reducción de otros factores de riesgo en muchos países desde 2010.

Este fenómeno refleja cambios profundos en los estilos de vida, marcados por dietas hipercalóricas, consumo de alimentos ultraprocesados y niveles insuficientes de actividad física, incluso en contextos donde existe mayor acceso a información sanitaria.

Más longevidad, más enfermedad crónica El aumento de las enfermedades no transmisibles también responde a un factor paradójico: el éxito de la medicina moderna. Las mejoras en diagnóstico y tratamiento han incrementado la esperanza de vida, lo que implica que más personas viven durante más tiempo con enfermedades crónicas.

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​El envejecimiento de la población amplifica este efecto. A medida que crece la proporción de adultos mayores, aumenta también la prevalencia de patologías asociadas a la edad.

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​Entre 1990 y 2023, la incidencia del cáncer aumentó un 36 % en los países de la OCDE, mientras que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica creció un 49 %. Las enfermedades cardiovasculares se incrementaron un 27 % en estos países, y la diabetes registró uno de los mayores aumentos, con un 86 %.

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​En 2023, una de cada diez personas en la OCDE vivía con diabetes y una de cada ocho con enfermedades cardiovasculares, según estimaciones basadas en modelos epidemiológicos.

Impacto económico y social

El avance de estas enfermedades no solo supone un reto sanitario, sino también económico. Los sistemas de salud enfrentan una presión creciente debido al tratamiento prolongado de enfermedades crónicas, mientras que la productividad laboral se ve afectada por incapacidades y ausencias.

La OCDE subraya que invertir en prevención, especialmente en políticas que aborden la obesidad, puede generar beneficios económicos sustanciales a largo plazo. Entre las medidas recomendadas figuran la regulación de alimentos ultraprocesados, el fomento de dietas saludables, la promoción de la actividad física y el rediseño de entornos urbanos.

Un desafío estructural

El informe concluye que la lucha contra las enfermedades no transmisibles requiere un enfoque integral que vaya más allá del sistema sanitario. Factores como el entorno urbano, la educación, la política alimentaria y las desigualdades sociales juegan un papel clave.

La obesidad, en este contexto, no es solo una cuestión individual, sino un problema estructural que refleja las dinámicas de las sociedades contemporáneas.

El desafío, advierte la OCDE, no es menor: mantener los avances logrados en salud pública dependerá en gran medida de la capacidad de los países para frenar una epidemia silenciosa que sigue creciendo.