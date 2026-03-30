Retiran del mercado unos chocolates "para adultos" por contener fármacos no declarados

Publicado por Diane Hernández 30 de marzo, 2026

Una empresa con sede en California retiró del mercado dos productos de chocolate dirigidos al público adulto tras detectarse la presencia de sustancias farmacológicas no declaradas que podrían provocar efectos adversos graves en los consumidores.

La compañía Gear Isle anunció la retirada voluntaria de los productos 'Gold Lion Aphrodisiac Chocolate' e 'ilum Sex Chocolate', luego de que se identificara que contenían sildenafil y tadalafil, compuestos utilizados habitualmente en medicamentos para la disfunción eréctil, según informaron Fox Business y USA Today.

Un riesgo significativo para la salud

De acuerdo con un comunicado emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), estos ingredientes no estaban declarados en el etiquetado, lo que supone un riesgo significativo para la salud. La agencia advirtió que el consumo de estos productos podría causar una peligrosa caída de la presión arterial, especialmente en personas que toman medicamentos con nitratos, como la nitroglicerina, utilizada en tratamientos cardíacos.

"El uso de productos con sildenafil y tadalafil como ingredientes activos no declarados puede representar un riesgo para los consumidores", señaló la FDA, subrayando que la interacción con otros fármacos puede derivar en efectos potencialmente mortales.

Aunque hasta el momento no se han reportado eventos adversos relacionados con estos chocolates, las autoridades sanitarias instaron a los consumidores a dejar de utilizarlos de inmediato. La empresa, por su parte, indicó que está contactando a sus clientes para gestionar devoluciones y reembolsos.

Según información de USA Today, Gear Isle opera en el Área de la Bahía y comercializa productos catalogados como "artículos novedosos para adultos", entre ellos chocolates promocionados para mejorar la función sexual masculina.

Mareos, desmayos, fatiga o visión borrosa

Especialistas médicos advierten que una caída brusca de la presión arterial puede generar síntomas como mareos, desmayos, fatiga o visión borrosa, y en casos extremos puede resultar fatal. Instituciones como la Clínica Mayo señalan que incluso descensos moderados pueden tener consecuencias importantes, especialmente en personas con condiciones preexistentes.

Los productos retirados están identificados con los códigos UPC 795847916279 (Gold Lion Aphrodisiac Chocolate, con fecha de caducidad junio de 2027) y 1002448578911 (ilum Sex Chocolate, con vencimiento en diciembre de 2027).

El caso pone de relieve los riesgos asociados a productos no regulados o mal etiquetados en el mercado de suplementos y artículos "para adultos", y refuerza la importancia de los controles sanitarios en la protección del consumidor.