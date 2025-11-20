Pfizer pagará $41,5 millones a Texas por un caso de medicamento infantil presuntamente adulterado

Publicado por Diane Hernández 20 de noviembre, 2025

Pfizer aceptó pagar 41,5 millones de dólares al estado de Texas para poner fin a una demanda que la acusaba de suministrar a niños de un programa público de salud medicamentos presuntamente adulterados, informó este miércoles el fiscal general estatal, Ken Paxton, según recogió la AFP.

De acuerdo con la demanda presentada en 2023, Pfizer y su proveedor Tris Pharma distribuyeron entre 2012 y 2018 el medicamento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) Quillivant XR aun cuando conocían que no cumplía con los estándares de control de calidad debido a fallos en su proceso de fabricación.

"Pfizer y Tris Pharma suministraron medicamentos adulterados a niños durante años y manipularon resultados de pruebas para beneficiarse de reembolsos de Medicaid, financiado por los contribuyentes", afirmó Paxton en un comunicado citado por la agencia.

Pfizer explicó que el acuerdo se refiere a "alegaciones históricas" sobre el Quillivant XR, un producto que dejó de comercializar en 2018 tras retirarlo del mercado. La compañía insistió en que "niega expresamente toda responsabilidad o conducta indebida" y aseguró no haber encontrado indicios de riesgos para los pacientes.

La farmacéutica con sede en Nueva York sostuvo que se complace en "dejar atrás este asunto del pasado" y reiteró que toma muy en serio cualquier declaración relacionada con la calidad de sus productos.

Por su parte, Tris Pharma no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por la AFP.