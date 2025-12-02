Un nuevo estudio revela que una terapia celular puede eliminar células de cáncer de páncreas

Publicado por Sabrina Martin 1 de diciembre, 2025

Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) desarrollaron una inmunoterapia celular lista para usar que, en estudios realizados en ratones, fue capaz de rastrear y destruir células de cáncer de páncreas incluso después de que el tumor se hubiera propagado a otros órganos. En esos modelos, el tratamiento desaceleró el crecimiento tumoral y prolongó la supervivencia de los animales, y demostró eficacia dentro del entorno de tumores sólidos.

El trabajo fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y fue presentado por el equipo como una plataforma celular preparada para administrarse sin personalizar para cada paciente.

Cómo funciona la terapia

Los investigadores partieron de células madre humanas y las convirtieron en células del sistema inmune llamadas células NKT invariantes (natural killer T cells). A esas células les añadieron genéticamente un receptor de antígeno quimérico (CAR), que les permite reconocer y atacar células del cáncer de páncreas. Según el comunicado del equipo, las células NKT son naturalmente compatibles con cualquier sistema inmunitario, lo que facilita su entrada en el organismo sin causar reacciones peligrosas.

El Dr. Yanruide Li, autor principal y becario postdoctoral de la UCLA, declaró en el comunicado: “Incluso cuando el cáncer intenta evadir una vía de ataque modificando su firma molecular, nuestra terapia lo ataca desde múltiples ángulos a la vez. El tumor simplemente no se adapta con la suficiente rapidez.”

Ventajas observadas en los modelos animales

En distintos modelos de laboratorio —incluidos modelos con tumores implantados en el páncreas y otros que imitan la propagación a órganos como el hígado y los pulmones— las células CAR-NKT pudieron infiltrarse dentro del tumor en lugar de quedarse fuera, detectaron células cancerosas por varias vías y las eliminaron usando múltiples mecanismos de ataque. Además, las células modificadas permanecieron activas en el microambiente tumoral, en contraste con la rápida desactivación que suelen experimentar muchas células inmunitarias que entran en tumores sólidos.

Producción y costos

Los investigadores señalaron que las células NKT pueden producirse en masa a partir de células madre sanguíneas donadas y que “un donante podría proporcionar suficientes células para miles de tratamientos”. El equipo estimó también que una dosis podría costar alrededor de 5.000 dólares, mucho menos que los tratamientos CAR-T personalizados.