San Francisco demanda a los grandes productores de alimentos ultraprocesados

Un guardia de seguridad pasa junto a un anuncio de Coca-Cola AFP

Publicado por Víctor Mendoza 2 de diciembre, 2025

(AFP) San Francisco demandó a los fabricantes de alimentos ultraprocesados que, según expertos en salud, han llevado a millones de estadounidenses a la obesidad durante décadas de consumo excesivo, informó la ciudad californiana el martes.

Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestlé y Kellogg figuran en la que funcionarios calificaron como una demanda pionera que responsabiliza a algunos de los nombres más grandes de la industria alimentaria de Estados Unidos.

"Estas empresas crearon una crisis de salud pública con la ingeniería y comercialización de alimentos ultraprocesados", dijo el procurador de la ciudad de San Francisco, David Chiu.

"Tomaron alimentos y los hicieron irreconocibles y perjudiciales para el cuerpo humano", agregó.

Los alimentos ultraprocesados, incluidos dulces, papas fritas, gaseosas y cereales para desayunos, están hechos por lo general de ingredientes que han sido descompuestos, modificados químicamente y combinados con aditivos artificiales.

Con frecuencia, contienen colorantes, potenciadores del sabor, endulzantes, espesantes y agentes espumantes, y no pueden producirse en casa.

"Los estadounidenses quieren evadir los alimentos ultraprocesados, pero estamos inundados por ellos. Estas empresas crearon una crisis de salud pública, se lucraron generosamente y ahora deben asumir la responsabilidad por el daño que han causado", dijo Chiu.

Con su demanda, radicada en el Tribunal Superior de San Francisco, la ciudad dirigida por demócratas hace causa común con el movimiento Make America Healthy Again (MAHA) que se ha agrupado en torno al secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy Jr. ha criticado frecuentemente los alimentos ultraprocesados, a los que califica de "veneno" y culpa de la creciente obesidad, enfermedades crónicas y mala salud, en especial entre los jóvenes en Estados Unidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que el 40% de los estadounidenses son obesos y casi el 16% tienen diabetes, una condición que puede resultar del sobrepeso.