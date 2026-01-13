Medicaid vs. Medicare: ¿cuál es la diferencia y cuál me toca?

Centro de salud en campaña de vacunación en California AFP.

Cuando se trata de seguros de salud en el país, Medicaid y Medicare son los dos programas gubernamentales más importantes, pero a menudo se confunden. Entender las diferencias entre Medicare y Medicaid, así como sus requisitos de elegibilidad, es fundamental para saber cuál te cubre y cómo completar tu solicitud con éxito.

¿Qué es Medicaid y quién puede calificar para este programa?

Medicaid es un programa de salud financiado de forma conjunta por los estados y el Gobierno federal. Está diseñado para personas con bajos ingresos y familias que cumplen ciertos criterios específicos. Debido a que cada estado administra su propio plan, los requisitos pueden variar, pero generalmente el perfil de elegibilidad incluye:

Familias con ingresos limitados : especialmente aquellas con niños pequeños o mujeres embarazadas.

: especialmente aquellas con niños pequeños o mujeres embarazadas. Personas con discapacidades : individuos que requieren asistencia médica continua.

Adultos mayores : personas de la tercera edad con necesidades económicas especiales.

Criterios de ingresos: basados en el Nivel Federal de Pobreza ( : basados en el Nivel Federal de Pobreza ( FPL ).

Según los datos más recientes del CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services), en 2025 más de 80 millones de personas dependen de esta cobertura en EEUU.

Requisitos de Medicare: edad y condiciones de salud

A diferencia del programa anterior, Medicare es un seguro de salud federal diseñado principalmente para personas de 65 años o más. Sin embargo, también ofrece cobertura a ciudadanos más jóvenes bajo condiciones específicas:

Personas con discapacidades calificadas por el Seguro Social.

calificadas por el Seguro Social. Pacientes con insuficiencia renal terminal (ESRD) o ELA.

Las cuatro partes de la cobertura de Medicare: Parte A (Seguro de Hospital): cubre hospitalización y cuidados de enfermería.

(Seguro de Hospital): cubre hospitalización y cuidados de enfermería. Parte B (Seguro Médico): incluye visitas al médico, servicios ambulatorios y equipo médico.

(Seguro Médico): incluye visitas al médico, servicios ambulatorios y equipo médico. Parte C (Medicare Advantage): planes privados que combinan las Partes A y B, y a menudo la D.

(Medicare Advantage): planes privados que combinan las Partes A y B, y a menudo la D. Parte D (Medicamentos recetados): ayuda a cubrir el costo de las medicinas con receta.​

La penalizaciones por inscripción tardía. La Social Security Administration (SSA) recomienda iniciar el proceso de inscripción 3 meses antes de cumplir los 65 años para evitar

Doble elegibilidad: ¿puedo tener Medicare y Medicaid al mismo tiempo?

Es posible calificar para ambos programas simultáneamente; a estos beneficiarios se les conoce como "dual eligible" (doble elegibilidad). Esta situación ocurre cuando el solicitante:

Cumple con los requisitos de edad o discapacidad para Medicare.

de edad o discapacidad para Medicare. Posee ingresos y activos limitados que le permiten calificar para Medicaid en su estado.

¿Cuál es la ventaja? Contar con ambos programas permite que Medicaid cubra la mayoría de los costos de bolsillo, como copagos, deducibles y servicios adicionales que Medicare no cubre totalmente, como el cuidado a largo plazo.

Cómo aplicar para Medicare y Medicaid en español

El proceso de solicitud puede realizarse completamente en su idioma para evitar errores en la documentación:

Para solicitar Medicaid : debe dirigirse a la agencia de salud de su estado o al sitio oficial de Medicaid.gov. La mayoría de los estados disponen de formularios y asistencia telefónica en español.

: debe dirigirse a la agencia de salud de su estado o al sitio oficial de Medicaid.gov. La mayoría de los estados disponen de formularios y asistencia telefónica en español. Medicare: puede aplicar en línea a través del Para solicitar: puede aplicar en línea a través del portal de la SSA (Administración del Seguro Social) o acudir a una oficina local.

Documentación básica necesaria:

Prueba de identidad (pasaporte, identificación estatal).

(pasaporte, identificación estatal). Prueba de estatus migratorio o ciudadanía .

Comprobantes de ingresos (W-2, declaraciones de impuestos).

Prueba de residencia en EEUU.

Asegure su cobertura médica

Conocer la diferencia entre Medicaid y Medicare es esencial para proteger su bienestar y sus finanzas. Si cumple con los requisitos de ambos, podría maximizar sus beneficios y reducir drásticamente sus gastos médicos.

Aplicar a tiempo y utilizar los recursos disponibles en español facilita el acceso al sistema de salud estadounidense y a evitar interrupciones en su atención médica.