La Casa Blanca anuncia un acuerdo con Pfizer para reducir el precios de los medicamentos en el país

Publicado por Diane Hernández 30 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este martes el primer acuerdo con la importante compañía farmacéutica Pfizer "para alinear los precios de los medicamentos estadounidenses con los más bajos pagados por otras naciones desarrolladas", informó un comunicado de la Casa Blanca.

El acuerdo brindará a todos los programas estatales de Medicaid del país acceso a precios de medicamentos NMF (precio de nación más favorecida) en los productos Pfizer, lo que resultará en ahorros de millones de dólares y dará continuidad a la línea presidencial de tener un programa de salud pensado para los más vulnerables, según la nota oficial.

Trump indicó que los medicamentos estarán disponibles para su compra en línea en un sitio web operado por el Gobierno federal, que se llamará TrumpRx.

"Hoy, me complace anunciar que Pfizer, uno de los mayores fabricantes farmacéuticos del mundo y uno de los mejores del mundo, ha acordado ofrecer innumerables medicamentos con receta con importantes descuentos en Estados Unidos, gracias a la orden de precios de medicamentos de 'nación más favorecida' que establecimos a principios de este año", declaró el presidente desde el Despacho Oval.

Los estadounidenses han estado subsidiando los costos de investigación y desarrollo de todo el planeta debido a los precios más altos que han estado pagando, explicó Trump en su intervención.

El acuerdo requiere también que Pfizer repatrie el aumento de los ingresos extranjeros sobre los productos existentes que la farmacéutica obtiene como resultado de las fuertes políticas comerciales que ubican a los estadounidenses en primer lugar, de acuerdo al comunicado.

Junto a Trump en la Oficina Oval, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, calificó este como un "día histórico" porque la farmacéutica está revirtiendo una "situación injusta".

Descuentos de hasta un 85% en los medicamentos

Pfizer ofrecerá medicamentos con un gran descuento sobre el precio de lista cuando los venda directamente a pacientes estadounidenses. El mandatario dijo que el costo de algunos fármacos podría experimentar disminuciones de precio del 50% al 85%.

El acuerdo que Pfizer alcanzó con la Casa Blanca le dará a la compañía un período de gracia de tres años sobre los aranceles anunciados por Trump sobre los productos farmacéuticos fabricados en el extranjero, que se espera que entren en vigor el miércoles.

Reducción de costos

​

​Eucrisa, un ungüento tópico para la dermatitis atópica , estará disponible con un 80% de descuento para los pacientes que compren directamente.

, estará disponible con un 80% de descuento para los pacientes que compren directamente. ​Xeljanz, un medicamento oral ampliamente utilizado para la artritis reumatoide , la artritis psoriásica y la colitis ulcerosa, estará disponible con un 40% de descuento para los pacientes que lo compren directamente.

, la artritis psoriásica y la colitis ulcerosa, estará disponible con un 40% de descuento para los pacientes que lo compren directamente. ​Zavzpret, un tratamiento comúnmente utilizado para las migrañas, se venderá directamente a los pacientes con un descuento del 50%.

La bajada de precios también se aplicará a otros productos como el medicamento para la menopausia Duavee de Pfizer, que estará disponible por tan solo 30 dólares, lo que representa un descuento del 85%, según el portavoz de la empresa. El tratamiento para la vejiga hiperactiva Tobias bajará un 85%, a 42 dólares, agregó. En conjunto, más de 100 millones de pacientes se ven afectados por las enfermedades que tratan los medicamentos de Pfizer, de acuerdo a datos oficiales. Algunos ejemplos de fármacos que reducirán su costo incluyen:La bajada de precios también se aplicará a otros productos comoDuavee de Pfizer, que estará disponible por tan solo 30 dólares, lo que representa un descuento del 85%, según el portavoz de la empresa. El tratamiento para la vejiga hiperactiva Tobias bajará un 85%, a 42 dólares, agregó.

Una encuesta de 2022 realizada por KFF, un grupo de investigación de políticas de salud no partidista, encontró que 3 de cada 4 adultos estadounidenses dicen que el costo de los medicamentos es inasequible.

Pfizer, una de las mayores farmacéuticas de EEUU, produce una gama de medicamentos, entre ellos el anticoagulante Eliquis, el medicamento contra el cáncer Ibrance y la vacuna contra la COVID-19.