Los medicamentos para bajar de peso y la diabetes como el Ozempic podrían frenar la adicción a las drogas y el alcohol

Un estudio de The Endocrine Society señala que los fármacos GLP-1, presentes en medicamentos como Ozempic, desarrollados originalmente para tratar la diabetes y la obesidad, podrían también reducir conductas adictivas al influir en los circuitos de recompensa del cerebro.

El reporte indica que los trastornos por consumo de sustancias se identifican a través de cuatro patrones clave: dependencia física, conductas de riesgo, dificultades sociales y pérdida de control.

De acuerdo al informe publicado en el Journal of the Endocrine Society (JES) y divulgado por la revista Science Daily, los primeros ensayos muestran reducciones en la ingesta de alcohol, la búsqueda de opiáceos y el consumo de nicotina.

"Estos fármacos, denominados agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1RA), podrían representar una nueva y esperanzadora vía para tratar el alcoholismo y otros trastornos relacionados con el consumo de sustancias", asegura Science Daily.

Resultados prometedores

Los autores del estudio creen que, aunque se necesitan más pruebas, estos fármacos podrían abrir un nuevo y potente frente en la terapia contra las adicciones.

"Las primeras investigaciones en animales y seres humanos sugieren que estos tratamientos pueden ayudar a reducir el consumo de alcohol y otras sustancias", afirmó el investigador principal, Lorenzo Leggio, doctor en Medicina y doctor en Filosofía, del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) y del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA), ambos pertenecientes a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en Bethesda, Maryland. "Algunos ensayos clínicos a pequeña escala también han mostrado resultados prometedores", añadió en declaraciones recogidas por Science Daily.

El GLP-1 y su posible papel en la adicción

De acuerdo al estudio, algunas formas de obesidad comparten rasgos biológicos y neurológicos con la adicción, aunque esta idea sigue siendo objeto de debate.

"Las vías implicadas en la adicción también contribuyen a la sobrealimentación patológica y la obesidad", afirma el informe.

Al reconocer esta coincidencia, los científicos comenzaron a explorar los fármacos GLP-1 como posible tratamiento para los trastornos por consumo de sustancias.

Evidencias tempranas Science Daily indica que los primeros estudios que examinan los efectos del GLP-1 en los trastornos por consumo de sustancias incluyen:

​Trastornos por consumo de alcohol (AUD): los agonistas del receptor GLP-1 muestran efectos variables sobre el consumo de alcohol. Un ensayo con exenatida -un medicamento que se emplea en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 para disminuir los niveles de glucosa en sangre y que es un fármaco mimético de la incretina GLP-1- no evidenció cambios significativos en general, aunque sí reducciones en personas con trastorno por consumo de alcohol (AUD) y obesidad.

En cambio, un estudio más reciente con semaglutida - un análogo del péptido similar al (GLP-1)- en dosis bajas mostró una disminución en la autoadministración de alcohol, el número de bebidas diarias y el deseo de beber en personas con trastorno por consumo de alcohol. ​

Trastorno por consumo de opiáceos: En modelos de roedores, se ha demostrado que varios agonistas del receptor GLP-1 reducen la autoadministración de heroína, fentanilo y oxicodona. Los estudios también han revelado que estos medicamentos reducen la reincidencia en la búsqueda de drogas, un modelo en roedores de recaída en la drogadicción.

Trastorno por consumo de tabaco: Los datos preclínicos muestran que los agonistas de los receptores de GLP-1 reducen la autoadministración de nicotina, la reinstauración de la búsqueda de nicotina y otros resultados relacionados con la nicotina en roedores. Los ensayos clínicos iniciales sugieren que estos medicamentos pueden reducir el número de cigarrillos diarios y evitar el aumento de peso que suele producirse tras dejar de fumar. indica que los primeros estudios que examinan los efectos del GLP-1 en los trastornos por consumo de sustancias incluyen:

Los tratamientos contra la adicción son limitados

Science Daily señala que el alcohol está considerado como la droga más dañina, ya que además ser perjudicial para la salud, su consumo también contribuye a accidentes de tráfico e incidentes violentos.

De acuerdo a la revista científica, a pesar de la magnitud del problema, menos de una de cada cuatro personas recibió tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias en 2023.

Los autores de la investigación señalan múltiples barreras, entre ellas el estigma y los recursos limitados para los pacientes y los proveedores de salud. "Los tratamientos actuales para [los trastornos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias] no satisfacen las necesidades de salud pública", indica el informe.

Un camino por delante

Leggio y sus colegas subrayan que se necesitan más investigaciones para confirmar la eficacia de los fármacos GLP-1 en el tratamiento de la adicción y para comprender los mecanismos biológicos subyacentes.

A pesar de las preguntas sin respuesta, los investigadores siguen siendo optimistas. "Esta investigación es muy importante porque el alcoholismo y la drogadicción son causas importantes de enfermedad y muerte, y sin embargo sigue habiendo pocas opciones de tratamiento eficaces", afirmó Leggio. "Encontrar nuevos y mejores tratamientos es de vital importancia para ayudar a las personas a llevar una vida más sana".