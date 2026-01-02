Israel lanzará este año un innovador sistema de detección de cáncer de mama basado en IA

Publicado por Etgar Lefkovits 2 de enero, 2026

Un sistema de IA de última generación, capaz de detectar el riesgo de que una paciente desarrolle cáncer de mama, se pondrá en marcha en Israel en 2026 como una primicia mundial, afirmó el miércoles un profesor de informática del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

La nueva tecnología, junto con otra destinada a detectar el cáncer de pulmón y que se está probando simultáneamente en Taiwán y Croacia, pone de relieve la expansión de la inteligencia artificial en el ámbito médico, que según los expertos tiene el potencial de revolucionar la atención sanitaria.

"Por la naturaleza de su sistema de salud, organizado y tecnológicamente avanzado, Israel tiene el potencial de situarse a la vanguardia de la revolución de la IA en la atención sanitaria", afirmó a JNS la profesora del MIT Regina Barzilay. "Será un cambio decisivo en muchos niveles y una herramienta muy poderosa para impulsar el diagnóstico temprano".

Barzilay, nacida en Moldavia y formada en Israel, quien fue la ponente principal en la cumbre anual HealthTech AI celebrada esta semana en Tel Aviv, figura en la lista de los 100 líderes de la IA de 2025 de la revista Time.

El interés académico de Barzilay por la IA y la detección del cáncer comenzó hace casi una década, después de que le diagnosticaran cáncer de mama a principios de la cuarentena, sin antecedentes familiares de la enfermedad, según relató en la entrevista con JNS.

Posteriormente, desarrolló herramientas de IA que determinan la probabilidad de desarrollar la enfermedad en un plazo de cinco años a partir de una simple mamografía, ofreciendo a las mujeres la posibilidad de un diagnóstico precoz, un tratamiento más sencillo y una mayor tasa de supervivencia, algo que ella misma no tenía.

"La IA es buena para reducir incertidumbres", señaló, citando su propia historia personal que, de repente, dio un vuelco a su propia vida. "Piensa en cómo los análisis de sangre y las imágenes médicas ayudaron a cambiar la forma en que se hacen los diagnósticos y se selecciona el tratamiento. Esto es como las pruebas genéticas en esteroides".

El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, y la mayoría de los casos se dan en pacientes sin historial familiar identificable ni mutación genética específica.

"Muchas mujeres, incluso las que se hacen mamografías regularmente, no son diagnosticadas a tiempo", dijo Barzilay. "Creo que la tecnología puede hacer un trabajo mucho mejor que nuestros ojos".

Luego, cuando una amiga de unos 50 años murió repentinamente de cáncer de pulmón tras sufrir una tos persistente, la académica israeloestadounidense centró su atención en la principal causa de muerte por cáncer y desarrolló otro modelo de IA capaz de predecir el riesgo de cáncer de pulmón a seis años a partir de una tomografía computarizada de baja dosis de un paciente.

"Me encontré en proyectos en los que puedo utilizar mis habilidades para marcar la diferencia", afirmó Barzilay.

Los modelos de detección de cáncer mediante IA aún no han sido adoptados en Estados Unidos, señaló, destacando que la incorporación de cualquier nueva tecnología "lleva mucho tiempo". Sin embargo, se espera que el sistema de detección de cáncer de mama basado en IA sea implementado en Israel el próximo año, en cooperación con los Servicios de Salud Clalit y los Centros Médicos Hadassah.

"Estamos orgullosos de trabajar con la profesora Regina Barzilay en innovadores estudios de detección del cáncer de mama, de gran importancia global, que esperamos nos permitan trasladar estos conocimientos a la práctica clínica, como ya hacemos en otros ámbitos validados", afirmó el profesor Ran Balicer, director de Innovación y subdirector general de Clalit, quien presidió la Conferencia HealthTech AI, en una declaración enviada a JNS.

Señaló que más de 100.000 personas afiliadas solo a Clalit (una de las cuatro organizaciones de salud de Israel) ya reciben atención basada en IA cada mes.

"Estamos utilizando activamente herramientas científicas de vanguardia para ofrecer a nuestros pacientes una atención predictiva, proactiva e individualizada, un cambio significativo respecto al modelo reactivo y uniforme que predomina en la atención sanitaria moderna", afirmó.

©JNS